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Стало известно, кому не подойдет вакцина от COVID-19

18.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, кому не подойдет вакцина от COVID-19

Вакцина от коронавируса подойдет всем, за исключением тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания иммунной системы. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, любая вакцина может вызвать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями нужно будет обязательно консультироваться с врачом-иммунологом.

Гинцбург добавил, что конкуренции среди производителей вакцины из разных стран не будет. Он объяснил это тем, что на мировой рынок поступят сразу несколько вакцин примерно одинаковой степени эффективности, потому что ни одна компания сама не сможет обеспечить весь необходимый объем.

Эксперт подчеркнул, что единственный способ избежать болезни для таких людей – вакцинация, и здесь важны будут совместные усилия разных производителей.

Фото: istock 

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Вакцина от коронавируса подойдет всем, за исключением тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания иммунной системы. Об этом рассказал РИА Новости директор...
 
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