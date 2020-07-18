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Беларусь и Кыргызстан увеличили товарооборот, несмотря на коронавирус
18.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Кыргызстан смогли нарастить товарооборот, невзирая на пандемию нового коронавируса. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с кыргызским премьер-министром Кубатбеком Бороновым, передает «МИР 24».
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Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с кыргызским премьер-министром Кубатбеком Бороновым
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