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Беларусь и Кыргызстан увеличили товарооборот, несмотря на коронавирус

18.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Кыргызстан смогли нарастить товарооборот, невзирая на пандемию нового коронавируса. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с кыргызским премьер-министром Кубатбеком Бороновым, передает «МИР 24».



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Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с кыргызским премьер-министром Кубатбеком Бороновым
 
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