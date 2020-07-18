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Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

18.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС. Это хорошая возможность не словом, а делом показать пример конструктивной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС

Площадь территорий стран ЕАЭС – более 20 млн квадратных километров. Для понимания: это 14 % мировой суши. Перспективы для совместных проектов огромные.

17 июля они приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в нашей столице. Встреча впервые прошла в очном формате с начала пандемии COVID-19. 

Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на все коронавирусы, хоть у нас в прошлом году было определенное падение в товарообороте, то в этом году за пять месяцев мы в товарообороте удивительно приросли. Я, когда взял статистику, просто удивился. Все страны в товарообороте рухнули, вы это знаете, а нам удалось все-таки добавить за эти пять месяцев. Это хороший сигнал. Значит, мы нужны друг другу.

Поскольку у нас и экономики похожие: у нас нет излишних углеводородов, у нас нет природного газа, который можно качать, излишков электричества. Правда, у нас они появятся после ввода атомной станции: если нужно – пожалуйста, мы готовы. Тем не менее структура экономики у нас примерно одинакова с вами.

Народы очень трудолюбивые, похожи друг на друга. Поэтому и бог велел нам вместе жить, сотрудничать в этом союзе, на двусторонней основе.

У нас нет никаких проблем в повестке дня, военно-политической, да и по экономике у нас нет больших проблем. Когда-то мы с нуля начинали. А сейчас уже переживаем за то, что у нас есть товарооборот под $100 млн, но он небольшой. Конечно, надо двигаться вперед, и мы в этом направлении можем и должны работать.

Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

С Кыргызстаном у нас нет проблем: ни политических, ни экономических. Мы готовы не только к сотрудничеству, но и в трудные времена не отказываемся подставить плечо: помочь не только советом, но и реальными делами. Делегация в Бишкек улетела вооруженная не только нашим опытом борьбы с пандемией.

Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

Кубатбек Боронов, премьер-министр Кыргызстана:
Сегодня мы наблюдаем, что Беларусь уже успешно борется и уже побеждает коронавирус.

Кстати, мы с собой сейчас везем некоторые лекарства. Ваши ребята очень хорошо помогли. Мы сейчас везем с собой лекарства, которые производятся здесь.

У нас немножко вспышка пошла позже, как раз у нас, мне кажется, пик.

Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

Президент Беларуси: несмотря на все коронавирусы, в этом году за 5 месяцев в товарообороте мы удивительно приросли

Встреча глав правительств – безусловно, важный шаг на пути снятия барьеров и продвижения по интеграционному пути. Премьеры определили векторы движения, наметили тактические задачи.

Ожидается, что стратегические подходы к будущему ЕАЭС осенью обсудят лидеры стран-участниц союза. Александр Лукашенко важнейшие вопросы предложил коллегам обсудить в Минске на заседании Высшего Евразийского экономического совета в очном формате.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Кубатбек Боронов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь председательствует в органах ЕАЭС. Это хорошая возможность не словом, а делом показать пример конструктивной работы, сообщили...
 
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