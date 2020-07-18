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Вспоминаем, что президент говорил о средней зарплате в годы выборов и что происходило с ней дальше
18.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В июне Александр Лукашенко, общаясь с работниками «Гродно Азот»,
FINANCE.TUT.BY посмотрел, что президент говорил о зарплате в годы выборов, какой она была на тот момент и что происходило с ней в следующие пять лет, а также попросил эксперта прокомментировать зарплатные планы властей на ближайшие годы.
2001 год. Цель — 250 долларов к 2005-му
Выборы в 2001 году состоялись в сентябре, а в мае прошло второе Всебелорусское народное собрание. На нем Александр Лукашенко
На тот момент средняя зарплата в Беларуси, по данным Белстата, была 115 433 рубля, или 85 долларов в пересчете по средневзвешенному курсу Нацбанка. В 2005-м среднегодовая зарплата составляла уже 463 741 рубль, или 215 долларов. В тот год зарплатный пик пришелся на декабрь, когда белорусы в среднем заработали по 562 189 рублей, или 261 доллару в пересчете. Так что к концу года прогноз все-таки сбылся.
2006 год. «Через пять лет сможем сказать, что каждый имеет 250 долларов, а средняя будет 500»
Тему зарплат президент вновь
— Каждый у нас сегодня 250 не имеет. Я убежден, что спустя 5 лет, если мы выполним эти параметры, сможем сказать, что каждый имеет 250, а средняя будет около 500. Если мы выполним параметры, которые заложены в программе (социально-экономического развития. — Прим. ред.). А у нас есть для этого все, — утверждал президент.
Это, по сути, было первым упоминанием зарплаты «попиццот», к которой страна стремилась все последующие годы. В 2009-м Александр Лукашенко даже
2010 год. «К 2015-му средняя зарплата приблизится к 1000 долларов»
В течение всего 2010 года зарплата белорусов стремительно росла. Если в декабре 2009-го она составляла 384 доллара, то в декабре 2010-го — 532 доллара (1 595 873 рубля). На четвертом Всебелорусском собрании, которое прошло в декабре за две недели до президентских выборов, Александр Лукашенко
— Конечно, среднее — не значит у всех. Однако реальные доходы на душу населения по сравнению с 2005 годом повысились почти в два раза, значительно выросли доходы наименее обеспеченных граждан, — констатировал тогда президент.
Но несколько месяцев спустя грянула девальвация, рубль обесценился. В итоге в декабре 2011 года средняя зарплата в валютном эквиваленте
В 2012 году президент вновь
2015 год. «Вернемся на тот уровень зарплат, который был вчера»
Если в декабре 2014-го средняя зарплата была больше 600 долларов в эквиваленте, то уже в январе 2015-го она упала до 412 долларов. В августе Лукашенко
— Деньги мы печатать не будем. Да, я обещал зарплату в 500 долларов. И мы ее превосходили значительно. Сейчас — чуть ниже. Но я уверен, что в течение года-двух мы превзойдем эту зарплату, вернемся на тот уровень зарплат, который был вчера, — говорил Александр Лукашенко.
На тот момент средняя зарплата в стране, по официальным данным,
В начале 2017-го валютный ориентир сменился рублевым: вместо средней зарплаты в 500 долларов президент заговорил о средней зарплате в 1000 рублей (на тот момент примерный эквивалент 500 долларов).
— 1000 рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, —
Средняя зарплата впервые
2020 год. «Будем стремиться к тому, чтобы в будущей пятилетке зарплата выросла в два раза»
На тему зарплат президент активно начал высказываться еще в предвыборном 2019-м. Например,
О том, какими будут зарплаты в ближайшие пять лет, Александр Лукашенко вновь
— Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей. Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем, — отметил Александр Лукашенко.
Отметим, что сейчас средняя зарплата превышает и планку в 500 долларов, и планку в 1000 рублей. Последние данные по официальной зарплате есть за май — 1 227,9 рубля, или 506 долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка. Если стремиться к повышению в два раза, то в следующей пятилетке средняя зарплата белорусов должна составить 2456 рубля (или 1012 долларов, если ориентироваться на долларовый эквивалент). В мае средняя зарплата в сфере здравоохранения равнялась 1 213,3 рубля (почти 500 долларов), в образовании — 879,5 рубля (362 доллара). Значит, если в следующей пятилетке удастся повысить зарплату в два раза, врачи могут начать получать в среднем 2427 рублей (999 долларов по текущему курсу), учителя — 1759 рублей (724 доллара по текущему курсу).
Аналитик: «Реалистичная цель — добиться, чтобы зарплата в реальном выражении через два года была не ниже, чем сейчас»
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает: вероятность того, вырастет ли зарплата в два раза в ближайшие пять лет, зависит от того, что именно считать ростом зарплаты.
— Если речь идет о росте в номинальном выражении, то за счет включения печатного станка поднять зарплату можно хоть в 10 раз. Но если подразумевать зарплату в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, то такое увеличение невозможно. Если завтра мы напечатаем денег, чтобы поднять номинальные зарплаты в два раза, то мгновенно так же в два раза вырастут цены. Не исключено, что инфляция может вырасти даже больше, и тогда реальная зарплата при увеличении номинальной снизится, — объясняет Вадим Иосуб.
По мнению эксперта, об увеличении именно реальных зарплат в ближайшее время говорить не приходится.
— Реальные доходы населения зависят, по большому счету, от двух вещей: как быстро растет экономика и на что правительство тратит деньги из бюджета. Для роста экономики в этом году особых перспектив нет. Есть падение на фоне пандемии коронавируса, и можно лишь обсуждать его глубину. Я думаю, что в следующие два года мы в лучшем случае отыграем падение текущего года. Поэтому мне кажется, что реалистичная цель — это добиться того, чтобы через два года зарплаты в реальном выражении были не ниже, чем в текущем году. Если это получится, то будет здорово, — констатирует Вадим Иосуб. — Но есть вероятность, что на самом деле через те же два года реальные доходы окажутся ниже, чем сейчас. Поэтому мечты о том, что мы сможем покупать на свою зарплату в два раза больше товаров и услуг, ничем не обусловлены.
В июне Александр Лукашенко делал акцент на том, что зарплату нужно повышать в первую очередь врачам и учителям — то есть бюджетникам. Вадим Иосуб комментирует, что в нынешнем году «доходы бюджета катастрофически падают, а зарплаты бюджетников напрямую зависят от того, сколько денег есть в бюджете».
— При этом расходы государства на обслуживание и погашение госдолга остаются устойчиво высокими, периодически бывают необязательные расходы вроде проведения «Славянского базара». Поэтому я сомневаюсь, что в бюджете хватит средств на выполнение этих обещаний. Вариант с включением печатного станка для повышения зарплат мы уже обсудили: если печатать деньги для номинального роста зарплат, то реально богаче люди от этого не станут.
Также эксперт считает, что апрельская отмена привязки роста зарплат на госпредприятиях к росту производительности труда никак не повлияет на среднюю зарплату в стране, поскольку «она не работала и раньше».
— Как минимум два последних года рост реальных доходов (к ним относятся зарплаты, пенсии, стипендии, пособия) составлял порядка 7−8% в годовом выражении, сейчас, по последним данным, он замедлился до 5%. При этом производительность труда в первом квартале этого года снизилась на 0,3%, — поясняет Вадим Иосуб. — Возможно, на отдельных предприятиях и придерживались этого принципа, но в среднем по стране мы видим, что доходы населения давно опережали рост производительности труда и без этого апрельского решения. Этот рост доходов можно было понять в 2017—2018 годах, когда шло восстановление после падения в 2015—2016. В какой-то момент этот процесс должен был остановиться, но этого не произошло. Последствия мы можем наблюдать уже сейчас: в прошлом году чистая продажа валюты населением снижалась, а начиная с декабря население стало чистым покупателем валюты. Это стало одним из важных факторов снижения курса белорусского рубля в текущем году.
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