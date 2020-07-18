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Вспоминаем, что президент говорил о средней зарплате в годы выборов и что происходило с ней дальше

18.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне Александр Лукашенко, общаясь с работниками «Гродно Азот», озвучил зарплатные цели на будущую пятилетку: «Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей». Раньше в преддверии выборов президент тоже рассказывал о том, каким планируется рост средней зарплаты в ближайшие годы. Например, перед выборами в 2001 году планка была установлена на уровне 250 долларов, в 2006 году впервые прозвучали знаменитые «по 500», а в 2010-м была озвучена средняя зарплата в 1000 долларов (но что-то пошло не так).

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что президент говорил о зарплате в годы выборов, какой она была на тот момент и что происходило с ней в следующие пять лет, а также попросил эксперта прокомментировать зарплатные планы властей на ближайшие годы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Официальные зарплаты в рублях указаны до вычета подоходного налога (13%) и обязательных взносов работников в Фонд соцзащиты (1%).

2001 год. Цель — 250 долларов к 2005-му

Выборы в 2001 году состоялись в сентябре, а в мае прошло второе Всебелорусское народное собрание. На нем Александр Лукашенко озвучивал целевые показатели на ближайшие пять лет, в том числе и по зарплате. Так, к 2005-му средняя зарплата в Беларуси, по прогнозам президента, должна была составить 250 долларов в эквиваленте.

На тот момент средняя зарплата в Беларуси, по данным Белстата, была 115 433 рубля, или 85 долларов в пересчете по средневзвешенному курсу Нацбанка. В 2005-м среднегодовая зарплата составляла уже 463 741 рубль, или 215 долларов. В тот год зарплатный пик пришелся на декабрь, когда белорусы в среднем заработали по 562 189 рублей, или 261 доллару в пересчете. Так что к концу года прогноз все-таки сбылся.

2006 год. «Через пять лет сможем сказать, что каждый имеет 250 долларов, а средняя будет 500»

Тему зарплат президент вновь поднял на третьем Всебелорусском собрании (оно прошло в начале марта, президентские выборы — 19 марта). В то время средняя зарплата в стране, по данным Белстата, составляла 558 513 рублей, или 216 долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка. Александр Лукашенко подчеркнул, что, говоря пять лет назад о зарплате в 250 долларов, имел в виду именно среднюю зарплату, а это «не всеобъемлющий показатель, это как средняя температура по госпиталю».

— Каждый у нас сегодня 250 не имеет. Я убежден, что спустя 5 лет, если мы выполним эти параметры, сможем сказать, что каждый имеет 250, а средняя будет около 500. Если мы выполним параметры, которые заложены в программе (социально-экономического развития. — Прим. ред.). А у нас есть для этого все, — утверждал президент.

Это, по сути, было первым упоминанием зарплаты «попиццот», к которой страна стремилась все последующие годы. В 2009-м Александр Лукашенко даже назвал эту цифру святой и напомнил, что «средняя зарплата в течение года должна достичь 500 долларов». Но максимум, до которого поднялась средняя зарплата в 2009 году, — 384 доллара в валютном эквиваленте, или 1 093 017 рублей (такой была зарплата в декабре).

2010 год. «К 2015-му средняя зарплата приблизится к 1000 долларов»

В течение всего 2010 года зарплата белорусов стремительно росла. Если в декабре 2009-го она составляла 384 доллара, то в декабре 2010-го — 532 доллара (1 595 873 рубля). На четвертом Всебелорусском собрании, которое прошло в декабре за две недели до президентских выборов, Александр Лукашенко озвучил новый ориентир: к 2015 году средняя зарплата приблизится к 1000 долларов. Президент называл это «самыми высокими в нашей истории темпами роста заработной платы и доходов населения».

— Конечно, среднее — не значит у всех. Однако реальные доходы на душу населения по сравнению с 2005 годом повысились почти в два раза, значительно выросли доходы наименее обеспеченных граждан, — констатировал тогда президент.

Но несколько месяцев спустя грянула девальвация, рубль обесценился. В итоге в декабре 2011 года средняя зарплата в валютном эквиваленте откатилась даже ниже уровня декабря 2009-го и составила 340 долларов (2 877 658 рублей).

В 2012 году президент вновь напомнил о том, что «надо людей все-таки подтянуть к этим 500 долларам». Сделать это удалось во второй половине 2014-го, причем тогда средняя зарплата превышала «попиццот» достаточно уверенно: в ноябре она составила 576 долларов (6 194 398 рублей), в декабре — 619 долларов (6 805 978 рублей). Но дальше белорусов ждала очередная девальвация.

2015 год. «Вернемся на тот уровень зарплат, который был вчера»

Если в декабре 2014-го средняя зарплата была больше 600 долларов в эквиваленте, то уже в январе 2015-го она упала до 412 долларов. В августе Лукашенко встретился с представителями негосударственных СМИ, где затронул в том числе вопрос зарплат. Президент констатировал, что «ситуация складывается по объективным причинам таким образом, что мы зарплаты на высоком уровне держать не можем», а также рассказал, что зарплату «жестко привязали к производительности труда».

— Деньги мы печатать не будем. Да, я обещал зарплату в 500 долларов. И мы ее превосходили значительно. Сейчас — чуть ниже. Но я уверен, что в течение года-двух мы превзойдем эту зарплату, вернемся на тот уровень зарплат, который был вчера, — говорил Александр Лукашенко.

На тот момент средняя зарплата в стране, по официальным данным, составляла 6 970 521 рубль, или 415 долларов. Путь к «уровню зарплат, который был вчера» оказался долгим. На протяжении всего 2015 года зарплата в долларовом эквиваленте так и не поднялась до 500 (максимум был в мае — 474 доллара), а на протяжении почти всего 2016-го — даже до 400.

В начале 2017-го валютный ориентир сменился рублевым: вместо средней зарплаты в 500 долларов президент заговорил о средней зарплате в 1000 рублей (на тот момент примерный эквивалент 500 долларов).

— 1000 рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, — говорил Александр Лукашенко во время встречи с работниками «Речицадрева» в апреле 2017-го.

Средняя зарплата впервые превысила 1000 рублей в марте 2019 года. Она составила 1 056,9 рубля, или 497 долларов по средневзвешенному курсу.

2020 год. «Будем стремиться к тому, чтобы в будущей пятилетке зарплата выросла в два раза»

На тему зарплат президент активно начал высказываться еще в предвыборном 2019-м. Например, утвердил новую схему оплаты труда бюджетников (она заработала в этом году, но вызвала много вопросов), обещал повышать зарплаты в первую очередь тем, кто зарабатывает мало. При этом Александр Лукашенко подчеркивал, что речь о повышении зарплат может идти только в случае роста производительности труда. Однако в апреле этого года для госпредприятий эту привязку отменили, пока до конца 2020-го.

О том, какими будут зарплаты в ближайшие пять лет, Александр Лукашенко вновь заговорил в июне этого года, когда общался с работниками «Гродно Азота».

— Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей. Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем, — отметил Александр Лукашенко.

Отметим, что сейчас средняя зарплата превышает и планку в 500 долларов, и планку в 1000 рублей. Последние данные по официальной зарплате есть за май — 1 227,9 рубля, или 506 долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка. Если стремиться к повышению в два раза, то в следующей пятилетке средняя зарплата белорусов должна составить 2456 рубля (или 1012 долларов, если ориентироваться на долларовый эквивалент). В мае средняя зарплата в сфере здравоохранения равнялась 1 213,3 рубля (почти 500 долларов), в образовании — 879,5 рубля (362 доллара). Значит, если в следующей пятилетке удастся повысить зарплату в два раза, врачи могут начать получать в среднем 2427 рублей (999 долларов по текущему курсу), учителя — 1759 рублей (724 доллара по текущему курсу).

Аналитик: «Реалистичная цель — добиться, чтобы зарплата в реальном выражении через два года была не ниже, чем сейчас»

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает: вероятность того, вырастет ли зарплата в два раза в ближайшие пять лет, зависит от того, что именно считать ростом зарплаты.

— Если речь идет о росте в номинальном выражении, то за счет включения печатного станка поднять зарплату можно хоть в 10 раз. Но если подразумевать зарплату в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, то такое увеличение невозможно. Если завтра мы напечатаем денег, чтобы поднять номинальные зарплаты в два раза, то мгновенно так же в два раза вырастут цены. Не исключено, что инфляция может вырасти даже больше, и тогда реальная зарплата при увеличении номинальной снизится, — объясняет Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, об увеличении именно реальных зарплат в ближайшее время говорить не приходится.

— Реальные доходы населения зависят, по большому счету, от двух вещей: как быстро растет экономика и на что правительство тратит деньги из бюджета. Для роста экономики в этом году особых перспектив нет. Есть падение на фоне пандемии коронавируса, и можно лишь обсуждать его глубину. Я думаю, что в следующие два года мы в лучшем случае отыграем падение текущего года. Поэтому мне кажется, что реалистичная цель — это добиться того, чтобы через два года зарплаты в реальном выражении были не ниже, чем в текущем году. Если это получится, то будет здорово, — констатирует Вадим Иосуб. — Но есть вероятность, что на самом деле через те же два года реальные доходы окажутся ниже, чем сейчас. Поэтому мечты о том, что мы сможем покупать на свою зарплату в два раза больше товаров и услуг, ничем не обусловлены.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В июне Александр Лукашенко делал акцент на том, что зарплату нужно повышать в первую очередь врачам и учителям — то есть бюджетникам. Вадим Иосуб комментирует, что в нынешнем году «доходы бюджета катастрофически падают, а зарплаты бюджетников напрямую зависят от того, сколько денег есть в бюджете».

— При этом расходы государства на обслуживание и погашение госдолга остаются устойчиво высокими, периодически бывают необязательные расходы вроде проведения «Славянского базара». Поэтому я сомневаюсь, что в бюджете хватит средств на выполнение этих обещаний. Вариант с включением печатного станка для повышения зарплат мы уже обсудили: если печатать деньги для номинального роста зарплат, то реально богаче люди от этого не станут.

Также эксперт считает, что апрельская отмена привязки роста зарплат на госпредприятиях к росту производительности труда никак не повлияет на среднюю зарплату в стране, поскольку «она не работала и раньше».

— Как минимум два последних года рост реальных доходов (к ним относятся зарплаты, пенсии, стипендии, пособия) составлял порядка 7−8% в годовом выражении, сейчас, по последним данным, он замедлился до 5%. При этом производительность труда в первом квартале этого года снизилась на 0,3%, — поясняет Вадим Иосуб. — Возможно, на отдельных предприятиях и придерживались этого принципа, но в среднем по стране мы видим, что доходы населения давно опережали рост производительности труда и без этого апрельского решения. Этот рост доходов можно было понять в 2017—2018 годах, когда шло восстановление после падения в 2015—2016. В какой-то момент этот процесс должен был остановиться, но этого не произошло. Последствия мы можем наблюдать уже сейчас: в прошлом году чистая продажа валюты населением снижалась, а начиная с декабря население стало чистым покупателем валюты. Это стало одним из важных факторов снижения курса белорусского рубля в текущем году.

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Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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