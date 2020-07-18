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«Дети Тьюринга» объяснили свой отказ ехать в Крым на четвертьфинал Высшей лиги КВН
18.07.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда КВН из БГУ «Дети Тьюринга»
Капитан команды Марк Величко сказал, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину тяжело из-за коронавируса.
Путь через Россию для «Детей Тьюринга» неприемлем по другим причинам. Члены команды имеют родственников в Украине, а въехать туда после посещения Крыма они уже не смогут, потому что окажутся в «черном списке».
Плюс ко всему Белгосуниверситет, который представляет команда, имеет партнеров среди учебных заведений Украины, и после поездки в Крым связи могут быть нарушены.
При этом «Дети Тьюринга» сообщили, что получили от Александра Маслякова гарантию возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне. Плюс к этому в ближайшее время они примут участие в съемках программы «Голосящий КиВиН».
Стоит отметить, что команда «Доктор Хаусс» из Могилева значится среди участников четвертьфинала в Крыму.
Белорусская команда «Дети Тьюринга»
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Капитан команды Марк Величко сказал, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину тяжело из-за...
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