«Дети Тьюринга» объяснили свой отказ ехать в Крым на четвертьфинал Высшей лиги КВН

Источник материала: Tut.by

Команда КВН из БГУ «Дети Тьюринга» отказалась продолжать выступления в российской Высшей лиге 2020 года из-за проведения четвертьфинала в Крыму. Об этом говорится в видеозаявлении команды, выложенном во «ВКонтакте».



Та самая резонансная музыкалка в 1/8 Высшей лиги КВН. Фото: vk.com/turing_children

Капитан команды Марк Величко сказал, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину тяжело из-за коронавируса.

Путь через Россию для «Детей Тьюринга» неприемлем по другим причинам. Члены команды имеют родственников в Украине, а въехать туда после посещения Крыма они уже не смогут, потому что окажутся в «черном списке».

Плюс ко всему Белгосуниверситет, который представляет команда, имеет партнеров среди учебных заведений Украины, и после поездки в Крым связи могут быть нарушены.

При этом «Дети Тьюринга» сообщили, что получили от Александра Маслякова гарантию возвращения в Высшую лигу КВН в следующем сезоне. Плюс к этому в ближайшее время они примут участие в съемках программы «Голосящий КиВиН».

Стоит отметить, что команда «Доктор Хаусс» из Могилева значится среди участников четвертьфинала в Крыму.

Белорусская команда «Дети Тьюринга» стала известной в марте 2020 года, когда дерзко пошутила об интеграции во время игры Высшей лиги КВН и мгновенно взорвала интернет.