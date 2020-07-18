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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить маски Президент США Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома не...

Президент США Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома не исключил факт того, что в защитных масках есть своя польза, хотя они, цитата, "тоже вызывают проблемы". И все же, Трамп выразил сомнение относительно убеждений, что если все граждане будут носить средства защиты, то коронавирус исчезнет. В 18-ти штатах Америки, где ситуация по числу заражений коронавирусом наиболее тяжелая, могут приостановить снятие карантинных ограничений. Согласно последним данным, США лидируют по числу заболевших COVID-19 более 3,5 млн инфицированных.