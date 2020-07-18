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Что стало с вашими доходами во время коронавируса? Есть шанс узнать точно

18.07.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в марте, исходя из независимых опросов, практически каждый второй житель страны почувствовал снижение доходов на себе. По ощущениям, они снизились где-то на треть. Причем почти все эти люди считали, что снижение заработка продолжится и в дальнейшем. В начале июля предлагаем вам оценить ситуацию за последние три месяца. Есть ли у вас работа? Пришлось ли ее менять? Ваши доходы упали или, наоборот, выросли? Все собранные данные останутся анонимными, но мы проанализируем их. А после каждого ответа мы дадим простые советы о том, как вести личные финансы.

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