Что стало с вашими доходами во время коронавируса? Есть шанс узнать точно

Источник материала: Tut.by

Еще в марте, исходя из независимых опросов , практически каждый второй житель страны почувствовал снижение доходов на себе. По ощущениям, они снизились где-то на треть. Причем почти все эти люди считали, что снижение заработка продолжится и в дальнейшем. В начале июля предлагаем вам оценить ситуацию за последние три месяца. Есть ли у вас работа? Пришлось ли ее менять? Ваши доходы упали или, наоборот, выросли? Все собранные данные останутся анонимными, но мы проанализируем их. А после каждого ответа мы дадим простые советы о том, как вести личные финансы.