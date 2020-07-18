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Мировая картина коронавируса: 237 тыс. новых случаев заражения за сутки

18.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мировая картина коронавируса: 237 тыс. новых случаев заражения за сутки

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на планете за сутки возросло более чем на 237 тыс., свидетельствуют опубликованные 17 июля вечером данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает БЕЛТА.

На 11:00 17 июля в мире насчитывалось 13 616 593 инфицированных (+237 743 за сутки) и 585 727 умерших (+ 5 682 за сутки).

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 7 154 840. За сутки их стало больше на 137 989. Количество умерших там увеличилось на 3 554 (297 855 всего). В Европе насчитываются 3 008 972 заразившихся и 205 482 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 719, количество умерших увеличилось на 476.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 346 982, зафиксирован 33 281 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 089, умерли 505 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 472 659. Далее следуют Бразилия (1 966 748), Индия (1 003 832), Россия (759 203), Перу (337 724), ЮАР (324 221), Чили (323 698), Мексика (317 635), Великобритания (292 556) и Иран (267 061).

https://www.belta.by/

 
 
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Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на планете за сутки возросло более чем на 237 тыс., свидетельствуют опубликованные 17 июля вечером...
 
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