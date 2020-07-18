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По-королевски: 94-летняя королева Елизавета II лично посвятила в рыцари 100-летнего ветерана

18.07.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церемонию впервые провели в формате строгого социального дистанцирования 100-летний британский ветеран Том Мур, который собрал более 32 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом, ходя вокруг своего дома, получил звание рыцаря.

Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что для него организовали "уникальную церемонию" в Виндзорском замке, которую провела Елизавета II. Это первое официальное мероприятие 94-летней королевы с начала карантина.

Том Мур – ветеран Второй мировой войны, служил в Королевских ВВС. Прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра.

В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках в собственном саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но сумма пожертвований оказалась значительно больше.

"Спасибо за невероятную сумму денег, которую вы собрали", - выразила свою личную благодарность британская королева.

В Букингемском дворце отметили, что такую церемонию впервые провели в формате строгого социального дистанцирования.

Для посвящения Елизавета II выбрала меч, принадлежавший ее покойному отцу, королю Георгу VI, пишет news.liga.net
К церемонии присоединилась семья сэра Тома: его дочь Ханна Инграм-Мур, зять Колин Инграм, внук Бенджи и внучка Джорджия.
 
 
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Церемонию впервые провели в формате строгого социального дистанцирования 100-летний британский ветеран Том Мур, который собрал более 32 миллионов фунтов на борьбу с...
 
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