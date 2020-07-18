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Все спрашивают, куда попал Валерий Цепкало? Мы узнали
18.07.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Как вам наверняка известно, экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало не допустили до выборов. После чего его штаб вместе со штабом также незарегистрированного Виктора Бабариков объединил усилия со Светланой Тихановской – ее ЦИК в бюллетень пропустил.
Однако, на всех фото этого лета вместе с Тихановской не сам Валерий, а его жена Вероника Цепкало вместе. Вчера, 17 июля, на пресс-конференции у Вероники
Сегодня же, 18 июля, в Telegram-канале HARBACEVIČ появилась информация, что Валерий Цепкало находится на самоизоляции из-за коронавируса – он стал контактом первого уровня. Но из Беларуси Валерий, как пишут в паблике, не уезжал.
Напомним,
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