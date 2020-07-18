Все спрашивают, куда попал Валерий Цепкало? Мы узнали

Источник материала: KYKY

Как вам наверняка известно, экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало не допустили до выборов. После чего его штаб вместе со штабом также незарегистрированного Виктора Бабариков объединил усилия со Светланой Тихановской – ее ЦИК в бюллетень пропустил.

Однако, на всех фото этого лета вместе с Тихановской не сам Валерий, а его жена Вероника Цепкало вместе. Вчера, 17 июля, на пресс-конференции у Вероники спросили , где вообще ее муж, вот, что она ответила: «Мой супруг является кандидатом в кандидаты. Сейчас мы ожидаем решение Верховного суда – как я уже сказала, мы в это не верим. Но если его все же зарегистрируют кандидатом в президенты – это будет один сценарий развития событий. Естественно, мы будем продолжать поддерживать Светлану, но тогда Валерий будет активно участвовать в кампании Светланы».

Сегодня же, 18 июля, в Telegram-канале HARBACEVIČ появилась информация, что Валерий Цепкало находится на самоизоляции из-за коронавируса – он стал контактом первого уровня. Но из Беларуси Валерий, как пишут в паблике, не уезжал.

Напомним, по последней сводке Минздрава в Беларуси за все время зарегистрировано 57 370 случаев коронавируса. Умерло – 491 пациентов.