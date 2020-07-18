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Количество заболевших коронавирусом в Беларуси достигло почти 66 тысяч человек

18.07.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по данным на 18 июля, зарегистрированы 65 953 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава.


Прирост заболевших за сутки составил 171 человек. По данным на утро 17 и 16 июля добавилось 159 и 180 новых инфицированных соответственно.

При этом за минувшие сутки скончались еще четыре человека. За весь период распространения инфекции в Беларуси умер 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, утверждает Минздрав.

В Беларуси на 18 июля выздоровели и выписаны 57 856 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За прошедший день было выполнено 10 127 тестов на коронавирус. Всего проведено 1,183 млн тестов.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

За сутки в мире выявили 237,7 тыс. новых заразившихся, что стало рекордным приростом с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения. По словам ее представителя в России Мелиты Вуйнович, наблюдаемый глобальный и быстрый прирост числа заболевших — это все еще продолжение первой волны пандемии, «которая идет практически по второму пику».

Больше всего заразившихся приходится на США — 3,63 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия с 2 млн и 1 млн инфицированных соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место, в ней зарегистрировано 758 тыс. случаев заболевания COVID-19. Пятерку лидеров замыкает Перу, где выявили 345,5 тыс. заразившихся.

В Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси может начаться уже в сентябре.

 
 
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В Беларуси, по данным на 18 июля, зарегистрированы 65 953 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост заболевших за сутки составил 171 человек.
 
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