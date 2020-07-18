Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 июля 2020 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1391 $/м2. Таким образом, цены опустились до уровня, на котором в последний раз находились в декабре прошлого года. На рынке новостроек с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1324 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 67 $/м2. Это минимальное значение за 36 недель.

Кстати, рынок жилья постепенно адаптируется к новым реалиям. На фоне пандемии коронавируса, скачков курса доллара и ухудшения условий кредитования спрос на квартиры сократился наполовину, но с наступлением лета крутое пике завершилось. Покупательская активность на «вторичке» начинает восстанавливаться после весеннего обвала . Количество сделок купли-продажи квартир в Минске выросло по сравнению с маем на 23%. Тем не менее, это почти на четверть меньше, чем годом ранее. По спросу на квартиры первое полугодие 2020-го оказалось худшим за последние 5 лет. Зато в Минске снова появились квартиры до $40 тысяч. Обзор здесь.

Спор

Красному костелу в Минске выставили счет за земельный налог и амортизацию в 156 тысяч рублей. В ответ появилась петиция вернуть Красный костел верующим. Мингорисполком ответил на это, что «Красный костел является собственностью государства».

Строительство

В ЖК «Аркадия» дольщики «столбика», наконец, побывали в своих квартирах, а УКС рассказал , когда закончат строительство «дома-стены». А вот по другому долгострою - ЖК «Грушевский посад» - сроки опять продлены .

«Айрон» выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал». А квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне.

Еще один дом для нуждающихся будут строить возле станции метро «Ковальская Слобода». А к общежитию на Короткевича в Минске хотят пристроить два дополнительных этажа.

Главный архитектор Минска рассказала про будущее Минска и агломерации.

Александр Лукашенко дал наказ, чтобы строители не жаловались на зарплату .