|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 июля 2020 года)
18.07.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by
Источник материала: realt.by
Что будет дальше с Грушевским Посадом, чей все-таки Красный костел и каких цен на жилье ждать в ближайшее время. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
Тенденции
Цены
Кстати, рынок жилья постепенно адаптируется к новым реалиям. На фоне пандемии коронавируса, скачков курса доллара и ухудшения условий кредитования спрос на квартиры сократился наполовину, но с наступлением лета крутое пике завершилось. Покупательская активность на «вторичке»
Спор
Красному костелу в Минске
Строительство
В ЖК «Аркадия» дольщики «столбика», наконец, побывали в своих квартирах, а УКС
«Айрон»
Еще один дом для нуждающихся
Главный архитектор Минска
Александр Лукашенко дал наказ,
Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те, кто живет рядом с площадками, где сейчас работают эти строительные компании. Люди хотели рассказать свое видение ситуации. Мы решили дать им возможность высказать точку зрения на застройку Минска. Подробности
Земля
Президент
Деньги
Нацбанк
Инвестиции
Минчанам
Регионы
Вот
В Гродно
В Гомеле
Здание суда
Дачи и частные дома
Большие дачные массивы расположены восточней Полоневичского озера, среди хороших и, как говорят местные, грибных лесов. К ним по трассе М1 — полчаса от метро «Малиновка». 45 километров от столицы — и уже совсем другой не только воздух, но и ценник на недвижимость -
Коммерческая недвижимость
Крутые исторические постройки по всей Беларуси
Возле Дроздов начинают строить
Риэлтерский бизнес
Риэлтеры
Агентству недвижимости «Дианэст» исполнилось 20 лет. Накануне юбилея мы побывали в одном из офисов компании, пообщались со специалистами и обсудили, в том числе,
Жилье и инфраструктура
Президент
Во многих современных новостройках ожидаемо есть проблемы с парковкой. В прошлый раз мы убедились в этом на практике, проехав по нескольким новым жилым комплексам Минска в компании VW Tiguan. Не всегда есть место вблизи жилых домов, а долго идти от парковки до дома люди не хотят. В результате ставят свои машины впритык, а иногда на тротуарах и даже газонах. С тем, что в Минске не хватает пространства для машин, приходится как-то мириться. Возможно, в элитных новостройках с местами получше?
Недавно мы рассказывали про попытки Минского велосипедного общества (МВО) и Минского городского исполнительного комитета найти общий знаменатель в вопросе установки велосипедных гаражей во дворах жилых домов. Нормы по оборудованию мест для хранения велосипедов на каждый жилой многоквартирный дом есть, а возможности их выполнить — нет. История
ЖКХ
Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября. Об этом
Офтоп
В суде Московского района
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что будет дальше с Грушевским Посадом, чей все-таки Красный костел и каких цен на жилье ждать в ближайшее время. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)