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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 июля 2020 года)

18.07.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что будет дальше с Грушевским Посадом, чей все-таки Красный костел и каких цен на жилье ждать в ближайшее время. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1391 $/м2. Таким образом, цены опустились до уровня, на котором в последний раз находились в декабре прошлого года. На рынке новостроек с наступлением лета преобладает положительная динамика цен, хотя темпы роста остаются скромными. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.1% и составляет на данный момент 1324 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 67 $/м2. Это минимальное значение за 36 недель.

Кстати, рынок жилья постепенно адаптируется к новым реалиям. На фоне пандемии коронавируса, скачков курса доллара и ухудшения условий кредитования спрос на квартиры сократился наполовину, но с наступлением лета крутое пике завершилось. Покупательская активность на «вторичке» начинает восстанавливаться после весеннего обвала. Количество сделок купли-продажи квартир в Минске выросло по сравнению с маем на 23%. Тем не менее, это почти на четверть меньше, чем годом ранее. По спросу на квартиры первое полугодие 2020-го оказалось худшим за последние 5 лет. Зато в Минске снова появились квартиры до $40 тысяч. Обзор здесь.

Спор

Красному костелу в Минске выставили счет за земельный налог и амортизацию в 156 тысяч рублей. В ответ появилась петиция вернуть Красный костел верующим. Мингорисполком ответил на это, что «Красный костел является собственностью государства».

Строительство

В ЖК «Аркадия» дольщики «столбика», наконец, побывали в своих квартирах, а УКС рассказал, когда закончат строительство «дома-стены». А вот по другому долгострою - ЖК «Грушевский посад» - сроки опять продлены.

«Айрон» выставил на продажу квартиры в ЖК «Минский квартал». А квартиры в готовой новостройке на ул. Серова выставили на торги гораздо дешевле, чем в июне.

Еще один дом для нуждающихся будут строить возле станции метро «Ковальская Слобода». А к общежитию на Короткевича в Минске хотят пристроить два дополнительных этажа.

Главный архитектор Минска рассказала про будущее Минска и агломерации.

Александр Лукашенко дал наказ, чтобы строители не жаловались на зарплату.

Недавно на портале вышел цикл больших интервью с директорами крупных столичных компаний-застройщиков. После некоторых публикаций с редакцией связались те, кто живет рядом с площадками, где сейчас работают эти строительные компании. Люди хотели рассказать свое видение ситуации. Мы решили дать им возможность высказать точку зрения на застройку Минска. Подробности тут.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 июля 2020 года)

Земля

Президент предложил отдавать заброшенные наделы в регионах «под дачи». А пока люди продолжают покупать участки: в пятницу прошел аукцион по продаже земельных участков в Минском районе.

Деньги

Нацбанк провел выборочную проверку коммерческих банков, выявив ряд нарушения по части кредитования населения. Среди основого — применение необоснованно завышенных процентных ставок и штрафные санкций за неисполнение (ненадлежащем исполнении) обязательств по договорам кредитополучателями.

Инвестиции

Минчанам предложили стать акционерами нескольких предприятий за чеки «Имущество».

Регионы

Вот тут подборка самых дешевых квартир в областных центрах Беларуси.

В Гродно начали строить дом-змейку. Кроме того, в центре Гродно продаются два столетних деревянных дома.

В Гомеле построят школу с двумя бассейнами. Кстати, площадок под строительство жилья в городе хватит только на пять лет. 

Здание суда выставили на аукцион в Бресте. А на въезде в город со стороны погранперехода «Варшавский мост» собираются построить новый микрорайон.

Дачи и частные дома

Большие дачные массивы расположены восточней Полоневичского озера, среди хороших и, как говорят местные, грибных лесов. К ним по трассе М1 — полчаса от метро «Малиновка». 45 километров от столицы — и уже совсем другой не только воздух, но и ценник на недвижимость - посмотрите.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (13-19 июля 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Крутые исторические постройки по всей Беларуси выставили на аукцион. А еще продают самое крупное имение ВКЛ — дворец Хрептовичей под Новогрудком.

Возле Дроздов начинают строить стильный многофункциональный комплекс.

Риэлтерский бизнес

Риэлтеры рассказали о том, стоит ли покупателю работать с агентством, если оно имеет договор с продавцом. Кроме того, риэлтеры ответили на острые вопросы от клиентов в прямом эфире.

Агентству недвижимости «Дианэст» исполнилось 20 лет. Накануне юбилея мы побывали в одном из офисов компании, пообщались со специалистами и обсудили, в том числе, состояние и развитие рынка.

Жилье и инфраструктура

Президент пообещал за 3 года модернизировать и построить в Беларуси 18 мостов за $130 млн.

Во многих современных новостройках ожидаемо есть проблемы с парковкой. В прошлый раз мы убедились в этом на практике, проехав по нескольким новым жилым комплексам Минска в компании VW Tiguan. Не всегда есть место вблизи жилых домов, а долго идти от парковки до дома люди не хотят. В результате ставят свои машины впритык, а иногда на тротуарах и даже газонах. С тем, что в Минске не хватает пространства для машин, приходится как-то мириться. Возможно, в элитных новостройках с местами получше? Вот тут результаты эксперимента.

Недавно мы рассказывали про попытки Минского велосипедного общества (МВО) и Минского городского исполнительного комитета найти общий знаменатель в вопросе установки велосипедных гаражей во дворах жилых домов. Нормы по оборудованию мест для хранения велосипедов на каждый жилой многоквартирный дом есть, а возможности их выполнить — нет. История зашла на новый круг.

ЖКХ

Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября. Об этом сообщила директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Офтоп

В суде Московского района вынесли приговор по уголовному делу в отношении минчанки, которая предлагала решить вопрос о льготном кредите на квартиру, а деньги за это тратила на личные нужды.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Что будет дальше с Грушевским Посадом, чей все-таки Красный костел и каких цен на жилье ждать в ближайшее время. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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