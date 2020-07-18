Минздрав Беларуси: плюс четыре смерти. Данные по COVID-19 на 18 июля

Зарегистрированы 65953 человека с положительным тестом на COVID-19 (17 июля их было 65782, то есть прирост за сутки 171). Умерло на территории страны умерли 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (17 июля их было 491). За сутки умерли четыре человека.





Выздоровели и выписаны 57856 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (днем ранее их было 57370).





Всего проведено 1183007 тестов.



