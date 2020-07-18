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Беларусь и Египет: укрепление сотрудничества в туристической сфере

18.07.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Открытие регулярного авиасообщения между Минском и Каиром, увеличение числа туристов в обоих направлениях, а также развитие медицинского, спортивного и агроэкотуризма. Это основные вопросы, которые обсуждались в ходе двухдневного визита в нашу страну министра туризма и по делам древностей Египта  Халеда аль-Анани. Глава ведомства в Беларуси впервые, но успел познакомиться со столицей в рамках экскурсий и оценить туристический потенциал нашей страны в ходе презентации, которая сегодня прошла в "Президент-Отеле".  Халед аль-Анани заявил, что Беларусь может быть интересна египетским туристам как страна с развитым медицинским обеспечением, историко-архитектурным наследием и спортивной инфраструктурой.

Халед аль-Анани, министр туризма и по делам древностей Египта: "Конечно, наш визит очень краткий, но первое, что бросилось мне в глаза - это чистота, огромное количество зелени в городе и очень приветливые люди. У вас много исторических зданий. Накануне мы посетили Национальный исторический музей, познакомились с экспозицией. Могу сказать, что вдобавок намечаются определенные шаги по сотрудничеству в сфере музейных обменов". 


Египет открыт для белорусских туристов


Беларусь входит в десятку стран по посещаемости Египта. Пандемия коронавируса, конечно же, внесла свои корректировки в туристический сезон, однако белорусские туристы стали одними из первых, кто посетил Египет после открытия границы в июле. Халед аль-Анани заверил в безопасности отдыха - соответствующие меры принимаются в обеих странах.

 
Теги: знакомства
 
 
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Открытие регулярного авиасообщения между Минском и Каиром, увеличение числа туристов в обоих направлениях, а также развитие медицинского, спортивного и...
 
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«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?
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