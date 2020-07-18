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«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

18.07.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 июля в Минске состоялась двусторонняя презентация туристических возможностей Беларуси и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

Мы входим в топ-10 стран откуда прилетает больше всего туристов на египетские курорты, причем количество наших отдыхающих ежегодно растет. К слову, в 2020 году из-за COVID-19 туриндустрия страны претерпевает своеобразную турбулентность.

«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

С июля в Египте возобновили международное сообщение, а наши соотечественники стали одними из первых, кто не упустил такую возможность. Благодаря профилактическим мерам, которые проводятся в обеих странах, ни один отдыхающий белорус не подвергся коронавирусной инфекции.

«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

Халеда аль-Анани, министр туризма и по делам древностей Египта:
Чистота, огромное количество зелени и приветливость, у вас много историко-культурных зданий – это то, что может привлечь туристов из Египта. Кроме того, учитывая опыт Беларуси, нам интересен спортивный туризм, медицинский и агроэкотуризм. И мы уже наметили отдельные шаги по сотрудничеству в сфере музейных обменов.

«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

А вот туристический реверс из Египта – пока предмет усиленного развития. В год Беларусь посещает лишь около 250 египетских туристов.

«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Наша задача состоит в том, чтобы египтяне о нашей стране узнали как можно больше. И не просто узнали, но и захотели приехать. Я могу сказать, что Египет – это достаточно жаркая страна, и чем может быть увлекательна и привлекательна Беларусь – конечно же, климатом своим, наличием большого количества леса, зелени, озер, рек. Поэтому этим наша страна, конечно же, выделяется перед Египтом и, безусловно, может заинтересовать туриста египетского.

«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?

Уик-энд по-белорусски – отпуск, который не требует баснословных вложений, не отнимает время на перелеты и позволяет забыть о мелочах.

Познакомиться с возможностями внутреннего туризма Беларуси можно в новой серии проекта «Сделано». Смотрите в понедельник, 20 июля, в 19:10 на СТВ.

Люди в материале: Халеда аль-Анани, Ирина Воронович

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 июля в Минске состоялась двусторонняя презентация туристических возможностей Беларуси и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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