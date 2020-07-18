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«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?
18.07.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июля в Минске состоялась двусторонняя презентация туристических возможностей Беларуси и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы входим в топ-10 стран откуда прилетает больше всего туристов на египетские курорты, причем количество наших отдыхающих ежегодно растет. К слову, в 2020 году из-за COVID-19 туриндустрия страны претерпевает своеобразную турбулентность.
С июля в Египте возобновили международное сообщение, а наши соотечественники стали одними из первых, кто не упустил такую возможность. Благодаря профилактическим мерам, которые проводятся в обеих странах, ни один отдыхающий белорус не подвергся коронавирусной инфекции.
Халеда аль-Анани, министр туризма и по делам древностей Египта:
А вот туристический реверс из Египта – пока предмет усиленного развития. В год Беларусь посещает лишь около 250 египетских туристов.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Уик-энд по-белорусски – отпуск, который не требует баснословных вложений, не отнимает время на перелеты и позволяет забыть о мелочах.
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«Чистота, огромное количество зелени и приветливость». Чем Беларусь может заинтересовать туристов из Египта?
Новости Беларуси. 18 июля в Минске состоялась двусторонняя презентация туристических возможностей Беларуси и Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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