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Ученые определили шесть групп симптомов коронавируса – это поможет при второй волне
18.07.2020 18:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Исследователи из Королевского колледжа Лондона определили шесть различных типов COVID-19, для каждого из которых характерна своя «группа симптомов» (они помогут контролировать тех, кто может быть уязвим для заражения коронавирусом).
Как
По словам экспертов, полученные результаты можно также применять для выявления и лечения наиболее уязвимых пациентов и тех, кому угрожает тяжелый тип коронавируса перед возможной второй волной.
Так, три основных симптома коронавируса –непрерывный кашель, лихорадка и потеря обоняния. Также о заболевании свидетельствуют головные боли и диарея. Исследователи проанализировали, могут ли все эти признаки проявляться вместе.
Эксперты изучили данные, собранные у 1600 пациентов с COVID в Великобритании и США с марта по апрель. В итоге они определили шесть групп симптомов, которые характерны для шести типов COVID-19. Они становятся все более серьезными, начиная от признаков гриппа без высокой температуры и заканчивая жаром, сопровождающимся диареей.
При этом есть три «тяжелых» кластера: первый вызывает усталость, второй – затуманенное сознание, третий – проблемы с брюшной полостью и дыханием.
Ученые выяснили, что к этим тяжелым типам чаще всего относятся люди старшего возраста, те, у кого есть лишний вес и те, кто страдают от основного заболевания.
Исследователи создали модель, которая помогает прогнозировать, в какой кластер попадет пациент, а также оценить риск госпитализации на основании возраста, пола, индекса массы тела и предшествующих болезни условий.
Благодаря этому можно сделать прогноз на основе ранних симптовом, кому, скорее всего, понадобится реанимация.
По словам автора исследования, доктора Клэр Стивс из Королевского колледжа в Лондоне, если можно предсказать таких уязвимых людей раньше, то будет время оказать им поддержку и принять ранние меры, чтобы уменьшить количество госпитализаций.
Фото: pixabay
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Исследователи из Королевского колледжа Лондона определили шесть различных типов COVID-19, для каждого из которых характерна своя «группа симптомов» (они помогут...
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