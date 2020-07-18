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Ученые определили шесть групп симптомов коронавируса – это поможет при второй волне

18.07.2020 18:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые определили шесть групп симптомов коронавируса – это поможет при второй волне

Исследователи из Королевского колледжа Лондона определили шесть различных типов COVID-19, для каждого из которых характерна своя «группа симптомов» (они помогут контролировать тех, кто может быть уязвим для заражения коронавирусом).

Как сообщает Daily Mail, ученые использовали данные специально разработанного приложения для изучения симптомов коронавируса. Эти сведения помогали прогнозировать, кому из пациентам нужна будет госпитализация на основании их ранних симптомов.

По словам экспертов, полученные результаты можно также применять для выявления и лечения наиболее уязвимых пациентов и тех, кому угрожает тяжелый тип коронавируса перед возможной второй волной.

Так, три основных симптома коронавируса –непрерывный кашель, лихорадка и потеря обоняния. Также о заболевании свидетельствуют головные боли и диарея. Исследователи проанализировали, могут ли все эти признаки проявляться вместе.

Эксперты изучили данные, собранные у 1600 пациентов с COVID в Великобритании и США с марта по апрель. В итоге они определили шесть групп симптомов, которые характерны для шести типов COVID-19. Они становятся все более серьезными, начиная от признаков гриппа без высокой температуры и заканчивая жаром, сопровождающимся диареей.

При этом есть три «тяжелых» кластера: первый вызывает усталость, второй – затуманенное сознание, третий – проблемы с брюшной полостью и дыханием.

Ученые выяснили, что к этим тяжелым типам чаще всего относятся люди старшего возраста, те, у кого есть лишний вес и те, кто страдают от основного заболевания.

Исследователи создали модель, которая помогает прогнозировать, в какой кластер попадет пациент, а также оценить риск госпитализации на основании возраста, пола, индекса массы тела и предшествующих болезни условий.

Благодаря этому можно сделать прогноз на основе ранних симптовом, кому, скорее всего, понадобится реанимация.

По словам автора исследования, доктора Клэр Стивс из Королевского колледжа в Лондоне, если можно предсказать таких уязвимых людей раньше, то будет время оказать им поддержку и принять ранние меры, чтобы уменьшить количество госпитализаций.

Фото: pixabay

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Исследователи из Королевского колледжа Лондона определили шесть различных типов COVID-19, для каждого из которых характерна своя «группа симптомов» (они помогут...
 
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