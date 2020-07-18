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Дальний Восток: «Люди выйдут "кормить голубей"

18.07.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Митинги в защиту Фургала охватят весь Дальний Восток


Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС


Хабаровский политолог Илдус Ярулин рассказал Sobesednik.ru, как в регионе проходят протесты из-за задержания губернатора Фургала. 

– Акции в самые первые дни после ареста губернатора Сергея Фургала были наиболее многочисленные. На улицы вышли самые обычные горожане. Дальше акции проходят каждый день, хотя, конечно, и не столь многочисленные. В выходные возможен новый всплеск. Люди выйдут «кормить голубей» — это афишируемая цель акции. Причем, флешмоб прокатится по всему Дальнему Востоку. На самом деле, конечно, все понимают, что поводом является Фургал, а главное – непонимание людей, что произошло и что будет дальше с краем, когда и кого назначат ВРИО. Мероприятие наверняка будет многолюдным. Особенно если до выходных все-таки объявят об отстранении Фургала и назначении временного исполняющего обязанности. Вряд ли его встретят с ликованием. К «московскому кандидату» заранее есть негатив. А снизить явку на акцию может только погода (обещают проливные дожди) и угроза коронавируса — у нас каждый день отмечается прирост заболевших.
 
 
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Митинги в защиту Фургала охватят весь Дальний Восток
 
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