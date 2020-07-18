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Председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с жителями деревни Акановичи

19.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с жителями деревни Акановичи

18 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с жителями деревни Акановичи.

Свой разговор глава района начал с темы, которая чаще всего волнует людей, — дороги. Сегодня в Кореличском районе насчитывается более 450 километров дорог (а это довольно высокий показатель). Половина дорожной сети района имеет асфальтное покрытие, другая ее часть — гравийное. Каждый год в планах районного руководства — асфальтирование и ремонт определенных улиц и участков. Так, в текущем году сдали в эксплуатацию участок дороги в направлении Воронча-Цирин. Многое сделано в г.п. Кореличи. Идет ремонт дорожного полотна в агрогородке Полужье. Планируются работы в направлении к Бурдевичам, Новому Селу.

Председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с жителями деревни Акановичи

Отдельно остановился председатель райисполкома на сфере здравоохранения.

— В этом году в Кореличской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт пищеблока. Планировалось приобретение новой машины скорой помощи, однако пандемия нарушила планы. Львиная доля средств была направлена на борьбу с коронавирусом и выплаты медицинским работникам, которые работали с заболевшими этой опасной инфекцией. Однако несмотря на все это мы купим новый автомобиль для оказания неотложной помощи. Главное, чтобы хозяйства района благополучно завершили сельскохозяйственный год.

В текущем году аграрии района имеют хорошие виды на урожай зерновых и зернобобовых культур, рапса, кукурузы, сахарной свеклы. Заготовлено достаточное количество травяных кормов для общественного поголовья, а это значит, что сельхозпредприятия будут с молоком.

Жители Акановичей во время встречи высказали просьбы о строительстве остановочного пункта, спиливании аварийных деревьев на местном кладбище. Также сельчане просили установить дополнительный контейнер для мусора возле кладбища. Также жители интересовались, появятся ли в деревне газо-и водопроводы. Глава района ответил, что в таких вопросах нужно оценивать перспективность населенного пункта, а главное — желание жителей деревни участвовать в расходах, ведь сегодня проведение газа и воды в дома отнюдь не дешёвое удовольствие.

На просьбу установить в деревне новый забор Геннадий Шатуев ответил, что в бюджете сельского Совета недостаточно финансовых средств на проведение таких работ. Но сельхозкооператив при условии рентабельной работы может оказывать такую помощь сельчанам. К слову, в ГП «Цирин-Агро» в этом году заготовлено 26,6 кормовых единиц на одну условную голову скота. Этот показатель в два раза превышает среднеобластной. Общеизвестно, что молоко у коровы на языке, а хорошие надои — залог благосостояния сельхозпредприятия, а значит и инфраструктуры всего сельского Совета.

Инна ЛЕЙКО

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18 июля председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев встретился с жителями деревни Акановичи. Свой разговор глава района начал с темы, которая
 
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