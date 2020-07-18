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Канопацкая решила помолчать и отказалась участвовать в теледебатах

18.07.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Анна Канопацкая «с тяжёлым сердцем и большим сожалением» сообщила в фейсбуке о решении отказаться от участия в теледебатах.

Канопацкая решила помолчать и отказалась участвовать в теледебатах
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В политической борьбе все средства хороши, считает Анна Канопацкая, но «как человек взрослый и политикответственный», пишет она, не может позволить себе переступить через морально-этическое.

— Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами, — заявила кандидат. —  Мне вскоре ещё страной руководить.

— В понедельник, 20 июля 2020 года, направляю официальное письмо в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов с уведомлением об отказе от участия в теледебатах (…) с предложением перераспределить предоставленное мне законом время среди других кандидатов либо их доверенных лиц.
 
 
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Кандидат в президенты Анна Канопацкая «с тяжёлым сердцем и большим сожалением» сообщила в фейсбуке о решении отказаться от участия в теледебатах.
 
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