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Валерий Цепкало на самоизоляции из-за подозрений на COVID-19
18.07.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Политик Валерий Цепкало находится на самоизоляции из-за подозрений на коронавирусную инфекцию.
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“Ранее у Валерия Цепкало появился сухой кашель и пропало обоняние, он принял самостоятельное решение изолироваться на время, чтобы не подвергать других людей в опасности. С того момент две недели уже почти прошли. Это было самостоятельно решение”, — сказал Урбан.
Сегодня в одном телеграм-канале появилось сообщение, что Валерий Цепкало находится на самоизоляции как контакт 1 уровня. Однако, по словам Алексея Урбана, “информация про контакт первого уровня не подтверждается”.
Цепкало продолжает общаться с избирателями через трансляции в Zoom. Однако на публике в последнее время не появляется. Политик даже не присутствовал на заседании ЦИК 14 июля.
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Политик Валерий Цепкало находится на самоизоляции из-за подозрений на коронавирусную инфекцию.
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