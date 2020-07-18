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«Витебск» обыграл «Смолевичи»

18.07.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 июля проходят матчи 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Витебске местный клуб с минимальным счетом обыграл «Смолевичи». БАТЭ гостит в Бресте у «Руха».

Вчера в Слуцке и Городее «сахарные» клубы добыли победы над своими соперниками с одинаковым счетом — 2:1. Отметим, что «Слуцк» в последний раз побеждал в седьмом туре.

Тур снова пропустит действующий чемпион — брестское «Динамо». На этот раз команда должна была играть против «Славии». Но коронавирус свалил почти весь основной состав. Игра пройдет позже.

Пока чемпионы идут на поправку, в турнире разгорается новая интрига. «Шахтер» захватил единоличное лидерство, оторвавшись от БАТЭ на два балла. В этом туре «горняки» сыграют против «Немана». Команда Ковалевича выдает восьмиматчевую серию без поражений, при этом в ней было добыто семь побед.


Быстрые игроки атаки против надежных защитников. Кто кого? Коллаж на основе фото «Немана» и «Шахтера»

Матч пройдет в Гродно 19 июля. Лучшая атака чемпионата против одних из лучших защитных порядков! Начиная с 13-го тура «олени» не пропустили ни одного гола. Шахтер же наколотил за это время 12 мячей в ворота соперника.

«Неман» подходит к этой игре несколько ослабленным. Игроки клуба Валерий Жуковский, Максим Яблонский и Глеб Рассадкин все еще болеют. В составе «Шахтера» прошлый матч из-за повреждения пропускал Юрий Кендыш, а этот матч пропустит Юлиус Сзоке из-за перебора желтых карточек. Других потерь у лидера нет.

Не пропустите эту игру. Если «Неман» победит, то догонит «Шахтер» по очкам, имея игру в запасе.

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18 июля советуем вам обратить внимание на матч в Бресте, где «Рух» сыграет против БАТЭ. У брестчан в последних турах дела идут хорошо. Команда обыграла столичное «Динамо» и просто разорвала «Энергетик-БГУ» со счетом 8:1.

БАТЭ же находится в кризисе. Команда не может победить три тура кряду. У коллектива проблема с реализацией и, похоже, с идеями.

Более того, в первое трансферное окно Борисов никого не подписал. Уже позже клуб объявил, что с 1 января 2021 года за «желто-синих» будет выступать полузащитник Сергей Волков, который в этом году еще будет играть за «Витебск».

Также, с нового сезона полузащитники «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров переберутся в Борисов.

Из хороших новостей этого года: к тренировкам в общей группе приступил форвард Антон Сарока. Может он добавит красок игре БАТЭ, как это случилось весной, в первых турах?

Завершится же тур игрой в Жодино, куда к «автозаводцам» приедет столичное «Динамо». Обе команды имеют одинаковое количество очков и полны амбиций, поэтому игра должна быть интересной и напряженной.

18 июля проходят два матча:

ФК «Витебск» — ФК «Смолевичи» — 1:0

Витебск. 18 июля. ЦСК.

Судьи: А. Василевич, А. Полуянов, Д. Емельянчиков.

ФК «Витебск»: Сороко — Скитов (к), Клопоцкий, Чалов, Назаренко — Матвеенко (Вандерсон, 83), Каленчук, Волков, Диего (Теверов, 86) — Ксенофонтов (Гуренко, 59), Николаеску.

ФК «Смолевичи»: Гомелько — Макаров, Жевнеров (к), Ращеня (Ханкевич, 78), Щегрикович (Александрович, 60) — Халимончик, Джигеро, Гурбан (Демченко, 73), Родионов, Алибеков — Ложкин.

Гол: 1:0 — Николаеску (56, с пенальти).

«Северяне» продолжили свою впечатляющую домашнюю серию без поражений, обыграв с минимальным счетом «Смолевичи». Единственный гол в матче забил Ион Николаеску, реализовав пенальти.

«Рух» — БАТЭ, 20.30.

Видео: АБФФ TV

Ниже расписание оставшихся матчей.

19 июля тур завершится тремя встречами:

ФК «Минск» — «Энергетик-БГУ», 16.45;

«Неман» — «Шахтер», 18.45;

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск», 20.45.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
«Шахтер» 17 33
БАТЭ 17 31
«Неман» 16 30
«Энергетик-БГУ» 17 29
«Динамо» (Минск) 17 26
«Торпедо-БелАЗ» 17 26
«Динамо» (Брест) 16 26
«Витебск» 18 26
«Рух» 17 25
«Ислочь» 18 23
«Славия» 17 22
«Слуцк» 17 21
ФК «Городея» 18 19
ФК «Минск» 15 15
ФК «Смолевичи» 17 14
«Белшина» 18 10

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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18 июля продолжается 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
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