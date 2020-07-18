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«Витебск» обыграл «Смолевичи»
18.07.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 июля проходят матчи 18-го тура
Вчера
Тур снова пропустит действующий чемпион — брестское «Динамо». На этот раз
Пока чемпионы идут на поправку, в турнире разгорается новая интрига. «Шахтер» захватил единоличное лидерство, оторвавшись от БАТЭ на два балла. В этом туре «горняки» сыграют против «Немана». Команда Ковалевича выдает восьмиматчевую серию без поражений, при этом в ней было добыто семь побед.
Матч пройдет в Гродно 19 июля. Лучшая атака чемпионата против одних из лучших защитных порядков! Начиная с 13-го тура «олени» не пропустили ни одного гола. Шахтер же наколотил за это время 12 мячей в ворота соперника.
«Неман» подходит к этой игре несколько ослабленным. Игроки клуба Валерий Жуковский, Максим Яблонский и Глеб Рассадкин все еще болеют. В составе «Шахтера» прошлый матч из-за повреждения пропускал Юрий Кендыш, а этот матч пропустит Юлиус Сзоке из-за перебора желтых карточек. Других потерь у лидера нет.
Не пропустите эту игру. Если «Неман» победит, то догонит «Шахтер» по очкам, имея игру в запасе.
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18 июля советуем вам обратить внимание на матч в Бресте, где «Рух» сыграет против БАТЭ. У брестчан в последних турах дела идут хорошо. Команда обыграла столичное «Динамо» и просто разорвала «Энергетик-БГУ» со счетом 8:1.
БАТЭ же находится в кризисе. Команда не может победить три тура кряду. У коллектива проблема с реализацией и, похоже, с идеями.
Более того, в первое трансферное окно Борисов никого не подписал. Уже позже клуб объявил, что с 1 января 2021 года за «желто-синих» будет выступать
Также, с нового сезона полузащитники «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров переберутся в Борисов.
Из хороших новостей этого года: к тренировкам в общей группе приступил форвард Антон Сарока. Может он добавит красок игре БАТЭ, как это случилось весной, в первых турах?
Завершится же тур игрой в Жодино, куда к «автозаводцам» приедет столичное «Динамо». Обе команды имеют одинаковое количество очков и полны амбиций, поэтому игра должна быть интересной и напряженной.
18 июля проходят два матча:
ФК «Витебск» — ФК «Смолевичи» — 1:0
Витебск. 18 июля. ЦСК.
Судьи: А. Василевич, А. Полуянов, Д. Емельянчиков.
ФК «Витебск»: Сороко — Скитов (к), Клопоцкий, Чалов, Назаренко — Матвеенко (Вандерсон, 83), Каленчук, Волков, Диего (Теверов, 86) — Ксенофонтов (Гуренко, 59), Николаеску.
ФК «Смолевичи»: Гомелько — Макаров, Жевнеров (к), Ращеня (Ханкевич, 78), Щегрикович (Александрович, 60) — Халимончик, Джигеро, Гурбан (Демченко, 73), Родионов, Алибеков — Ложкин.
Гол: 1:0 — Николаеску (56, с пенальти).
«Северяне» продолжили свою впечатляющую домашнюю серию без поражений, обыграв с минимальным счетом «Смолевичи». Единственный гол в матче забил Ион Николаеску, реализовав пенальти.
«Рух» — БАТЭ, 20.30.
Видео:
Ниже расписание оставшихся матчей.
19 июля тур завершится тремя встречами:
ФК «Минск» — «Энергетик-БГУ», 16.45;
«Неман» — «Шахтер», 18.45;
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск», 20.45.
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18 июля продолжается 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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