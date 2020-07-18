Генсек ООН инициировал «новый глобальный договор» для более справедливого мироустройства

Источник материала: Вороновская газета





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством — новый глобальный договор, целью которого будет создание более справедливого мироустройства на планете. Свою стратегическую инициативу он представил сегодня, выступая с лекцией памяти Нельсона Манделы, сообщает ТАСС.

«Пандемия коронавируса выявила печальный разрыв между личными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках, — заявил Генсек. — Чтобы их ликвидировать, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне».

По мнению главы ООН, еще один фактор — антирасистское движение, распространившееся из США по всему миру после убийства Джорджа Флойда, — стал признаком того, что люди устали. «Они устали от неравенства и дискриминации, от того, что к ним относятся как к преступникам из-за их цвета кожи. Люди устали от расизма и несправедливости, которые лишают их основных прав человека, — отметил он. — Эти движения указывают на два исторических источника неравенства в нашем мире: колониализм и патриархат».

Генсек отметил, что прежняя модель социального договора в современном мире фактически перестала работать. «Коронавирус сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили, — сказал Антониу Гутерриш. — Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь».

По мнению Генерального секретаря ООН, новый общественный договор позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей различных меньшинств. «Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех», — пояснил он.

«Страны, преуспевшие 70 лет назад, отказываются рассматривать реформы, необходимые для изменения властных отношений в международных учреждениях, — заявил Антониу Гутерриш. — В качестве примера можно привести состав Совета Безопасности ООН и советов директоров учреждений Бреттон-Вудской системы и право голоса в них».

Глава организации также выразил уверенность, что развивающиеся страны должны быть лучше представлены в процессе принятия решений на глобальном уровне. «Нам необходима более всеохватная и сбалансированная многосторонняя торговая система, которая позволяла бы развивающимся странам продвигаться вверх по глобальным производственно-сбытовым цепочкам», — указал он.

Антониу Гутерриш в своей речи подчеркнул: «Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты».

Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. «Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов», — подчеркнул Генсек.

По его словам, после пандемии в еще более уязвимом экономическом положении, чем раньше, оказались развивающиеся страны. «Для них нужно обеспечить не только списание долгов, но также мы выступаем за то, чтобы установить специальные права заимствования для этих стран», — сказал он.

«Развитые страны сегодня тратят триллионы на ответные меры и на поддержку экономики, — добавил Генсек. — Африка должна иметь возможность делать то же самое. Ей нужна прямая поддержка в размере примерно 10% ВВП, нужен трансфер около $200 млрд».

Инициативу «нового глобального договора» Генсек намерен обсуждать со всеми странами в течение предстоящей юбилейной 75-й сессии ООН, а также на других международных площадках.

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