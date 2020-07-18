«Все уже устали от коронавируса - и пошли в люди». Репортаж с улиц «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

«Славянский базар-2020» точно запомнится. Как самый короткий за всю его 29-летнюю историю — в этот раз он идет всего четыре дня . И как самый немноголюдный — из-за эпидемии коронавируса в Витебск приехало гораздо меньше гостей, чем раньше. TUT.BY посмотрел, что происходит по фестивальных улицах и площадях.

Первое, что чувствует человек, попав в центр Витебска, — запах от шашлычного дыма. Резкий, едкий, неубиваемый. Кажется, что он тут остался еще с прошлого или позапрошлого фестивалей и даже впитался в стены зданий. Но цены на это самое востребованное «базарное» блюдо вполне демократичные. 100 граммов шашлыка из свинины или курицы стоят около 4 рублей, из баранины — 8 рублей.

Однако палаток с едой намного меньше, чем в прежние годы. Кормить-то особо некого: даже в выходной день на улицах фестивального города немного людей. Продавцы вздыхают:

— Эх, совсем не то, что было раньше, когда за шашлыками, колбасками, драниками и другими угощениями стояли очереди!

Во многих палатках есть антисептики для рук, а кое-где — и рукомойники. В некоторых местах на центральных улицах поставили специальные аппараты, с помощью которых можно обработать руки. Рядом — урны для утилизации использованных масок и перчаток.









Но людей в масках мало: из десяти человек примерно один. Защитные средства надевают в основном только продавцы и ремесленники. Для них это — одно из требований, которых нужно строго придерживаться, чтобы не потерять торговое место.

Одна ремесленница показала TUT.BY список мер, которые продавцы обязаны соблюдать «для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В частности, каждое утро перед работой нужно измерять температуру и заносить эти данные в журнал. В палатке должен стоять антисептик, а на видном месте — висеть объявление с просьбой соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Торговцы должны дезинфицировать столы, стулья, прилавки.

Объявления о необходимости находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга висят почти в каждой палатке. Но никто из покупателей дистанцию не соблюдает. По крайней мере мы ни разу не видели такой картины. Или все привыкли толпиться у прилавков, или просто считают, что Беларусь и правда «победила коронавирус» .













Тем не менее из-за эпидемии коронавируса, а Витебск весной был вторым крупным очагом заболевания в стране после Минска, фестиваль сократили до 4 дней (обычно он длился полторы недели).

Организаторам пришлось изменить привычный формат «базара». Мероприятия в закрытых залах (в театрах, филармонии, концертном зале) отменили и сделали фестиваль практически полным опен-эйром.

Главная сцена — Летний амфитеатр — и так открытая природная площадка. Вдобавок построили еще одну импровизированную сцену на свежем воздухе — перед концертным залом «Витебск». Кроме того, отказались от сольников. На этой «Славянке» только сборные концерты.













Зрителей в амфитеатре через одного не рассаживают. Масочный режим организаторы на концертах и других проектах не вводили.

«Зрители индивидуально, каждый для себя, решают, как целесообразнее себя защитить, они вправе действовать так, как считают нужным. То есть обязательного требования соблюдать масочный режим мы не можем предъявить. Мы будем относиться лояльно и корректно», — сообщили «РИА-Новости» в дирекции фестиваля.

Организаторы объясняют, что сократить число мест на мероприятиях фестиваля и тем самым обеспечить физическое дистанцирование зрителей не представлялось возможным, так как продавать билеты начали еще в феврале.

Фестивальные опен-эйры очень популярны, особенно проект «На семи ветрах». В нем задействованы музыканты, актеры, «живые статуи», перформеры, художники. Они поют, танцуют, развлекают людей прямо на улицах. Многие шоу интерактивны — то есть в них могут участвовать и зрители.

Эти опен-эйры на самом деле очень крутые. Одна беда — про дистанцию и тут никто не помнит. Посмотрите!













Носки из крапивы и скалка-оберег

Самое людное место на «базаре», как и раньше, — «Задзвінскі кірмаш» на улице Чайковского. Правда, нынче и здесь народа заметно поубавилось. Но купить тут по-прежнему можно все, что угодно. Даже оружие. Шутим, конечно. Оно тут есть, но игрушечное, деревянное, для детей.

Который уже год подряд продают именные кружки, ложки, ручки, полотенца. Но покупатели на этот товар все равно находятся. Казалось бы, у каждого дома уже по дюжине «славянобазарных» сувениров — пылящихся на дальних полках, но нет, нужен новый.

Но некоторые торговцы все же умеют удивить. Например, за 9 рублей можно купить носки, связанные изо льна и… крапивы. Продавец от «Мастерской бабушки Тани» из российской Вологды уверяет, что такие носки «помогают при варикозе, снимают ревматические боли».

Не помним, были ли в «Городе мастеров» в прошлом году скалки со смешными надписями: «Гони зарплату!», «Выбиваю дурь», «Оберег от скандалов» и т.д. Кажется, это тоже новинка. Всего 5 рублей — и скалка-«оберег» ваша.

Молодого парня со всех сторон окружили женщины. Он разложил на столике черные от копоти кастрюли и сковородки — как из сказки «Федорино горе». Юноша втолковывает женщинам, что отчистить такую посуду может только «губка-дачник».

— Одна штука — 3 рубля, две отдаю за пять. Чистит все: любой нагар, налет и ржавчину! Берите, не пожалеете! — заливается соловьем парень.

Женщины слушают-слушают и лезут в сумочку за кошельком.













Вы знаете, что такое калимба? А вот мы пообщались с ремесленником Андреем из Борисовского района и теперь знаем. Это такой народный африканский музыкальный инструмент. Очень распространен в Конго, Габоне, Мозамбике, на Мадагаскаре. Востребован ли он на ярмарке в славянском городе в центре Европы? Мастер уверяет, что еще как:

— Стоит калимба в моем авторском изготовлении 100 рублей. За два дня я продал 7 штук: в первый день — один, а на второй — шесть. Как сегодня торговля пойдет, пока не знаю. Но я доволен — и заработком, и атмосферой на фестивале. Знаете, я живу в деревне. Там людей немного, да и за время самоизоляции успел соскучиться по общению. А здесь у вас, в большом городе, весело, есть с кем поговорить. К тому же я вижу живой интерес к своим работам. Это очень приятно!

«Учитывали сложную эпидситуацию. А потом решили: все же поедем»

В некоторых палатках продают маски. Причем в оригинальном дизайне. Например, минское предприятие Fainy.by предлагает белые маски из бязи, украшенные вышивкой, — за 2 рубля.

Директор предприятия Игорь Королев говорит, что они с супругой до последнего думали, что не поедут в этом году на витебский фестиваль:

— Учитывали сложную эпидситуацию. А потом решили: все же поедем. Мы еще раньше стали шить маски, они хорошо пошли, когда эпидемия была сильной. Привезли их и сюда, в Витебск. Сами в них тоже работаем. Продажа масок — это не бизнес, на этом не заработаешь, предлагаем их, просто чтобы поддержать людей, которые их еще носят. Но вообще мне кажется, что все уже устали от самоизоляции, от этой ситуации с коронавирусом — и пошли в люди. Вот и на ярмарке много покупателей. Для меня это даже удивительно. Честно говоря, не думал, что будет такой поток.





Валентина Межво из горпоселка Вороново Гродненской области делает авторских кукол, а также кошельки, косметички, сумки, подушки, чехлы для телефонов и другие вещи. Когда началась эпидемия, начала шить и маски. Продает их на «базаре» за 2 рубля. Но нередко и просто дарит.

— Раздаю людям. Если приходят пожилые люди и говорят, что им нужна маска — отдаю просто так.

Валентина рассказывает, что перед поездкой в Витебск на «базар», делала справку в санстанции, которая подтверждает, что она не болеет «ковидом».

— Все это время, пока коронавирус в Беларуси, я стараюсь подпитать организм витаминами, делаю такую смесь: мед, имбирь, лимон, корица. Чайная ложка натощак — и все отлично! — делится рецептом здоровья ремесленница.





«Славянский базар» будет шуметь еще один день. Закончится фестиваль в воскресенье, 19 июля, большим гала-концертом в Летнем амфитеатре.

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