ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Черные ящики украинского лайнера, сбитого Ираном, расшифруют в Париже

18.07.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Иранские власти отправили в Париж бортовые самописцы самолета Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), по ошибке сбитого иранскими военными в январе этого года, сообщает BBC News Русская служба.


Фото: Reuters

Лайнер, следовавший рейсом Тегеран-Киев, был сбит на взлете 8 января двумя ракетами. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Вначале иранские власти объясняли крушение самолета — первое в истории авиакомпании МАУ — техническими проблемами, однако спустя три дня глава Корпуса стражей исламской революции заявил, что оператор системы ПВО принял самолет за американскую крылатую ракету и сбил его.

В течение полугода страны, чьи граждане погибли в катастрофе — Украина, Канада и другие — добивались от Тегерана, чтобы они отправили черные ящики со сбитого лайнера за границу для анализа сведений. В самом Иране нет технических средств для расшифровки записей на нем.

«Черные ящики были перевезены в Париж вчера официальными лицами авиационного ведомства и судьей, и расшифровка их начнется в понедельник», — сообщил замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд в субботу газете «Этемад».

Почему в итоге была выбрана Франция, не уточняется, однако Баварханд отметил, что французское правительство «очень хорошо сотрудничало» с иранской делегацией, и поблагодарил его за это.

Почему погиб самолет «Украинских авиалиний»

На борту сбитого пассажирского лайнера было более 80 граждан Ирана, 63 канадца, украинский экипаж, а также граждане Германии, Британии и других стран. Большая часть пассажиров, как с иранскими, так и с канадскими паспортами, были студентами — они летели в Канаду после каникул с пересадкой в Киеве.

Генштаб вооруженных сил Ирана объяснил катастрофу человеческим фактором. Иранские военные накануне нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, и 8 января в крайне напряженной обстановке ожидали удара со стороны американцев по объектам Корпуса стражей исламской революции.

Тегеран принес извинения за трагическую ошибку и пообещал наказать виновных.

Украина в мае грозила подать в Международный арбитражный суд иск против Тегерана, если переговоры о судьбе самописцев так и останутся безрезультатными.

Тегеран объяснял невозможность отправки самописцев тем, что из-за пандемии коронавируса все авиарейсы в страну и из страны отменены.

Расшифровка данных с черных ящиков начнется 20 июля и должна пролить свет на последние секунды полета авиалайнера.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранские власти отправили в Париж бортовые самописцы самолета Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), по ошибке сбитого иранскими военными в январе...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси появились номерные знаки зеленого цвета – у электрокаров. Зачем это нужно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика