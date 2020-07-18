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Мальдивы открыли въезд для туристов со всего мира

18.07.2020 21:05 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальдивы открыли въезд для туристов со всего мира

Все мы любим отдыхать по-разному – кому-то замки смотреть, а другие предпочитают солнце и белый песок. Это ведь дело вкуса. Если вы думали, что лето потеряно – ничего подобного. 

Райские острова открывают границы. Никакого теста на коронавирус или карантина. Некоторые особенности всё же есть – по островам особо не поездишь – жить придётся только в одном отеле. Будьте готовы по возвращению в Беларусь две недели просидеть в домашней самоизоляции. Минздрав на неделе обновил перечень стран, после которых карантин не требуется. Увы, архипелаг в этот список пока не попал. И ещё не забывайте – страны ведь могут снова ввести ограничительные меры, МИД предупреждает. 

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Все мы любим отдыхать по-разному – кому-то замки смотреть, а другие предпочитают солнце и белый песок. Это ведь дело вкуса. Если вы думали, что лето потеряно –...
 
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