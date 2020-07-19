|
COVID-19 в Беларуси: сколько человек заразилось с начала пандемии и сколько тестов сейчас делают в сутки
19.07.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 19 июля зарегистрированы 66 095 случаев с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщается в телеграмм-канале Минздрава.
В Беларуси на 19 июля выздоровели и выписаны 58 тысячи 204 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 66 тысячи 95 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
В Минздраве Беларуси
По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
COVID-19 в Беларуси: сколько человек заразилось с начала пандемии и сколько тестов сейчас делают в сутки
В Минздраве рассказали про число зарегистрированных случаев с положительным тестом на COVID-19 по состоянию на 19 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)