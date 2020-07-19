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COVID-19 в Беларуси: сколько человек заразилось с начала пандемии и сколько тестов сейчас делают в сутки

19.07.2020 14:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 19 июля зарегистрированы 66 095 случаев с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщается в телеграмм-канале Минздрава.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларуси на 19 июля выздоровели и выписаны 58 тысячи 204 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 66 тысячи 95 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

В Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси может начаться уже в сентябре.

 
 
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В Минздраве рассказали про число зарегистрированных случаев с положительным тестом на COVID-19 по состоянию на 19 июля.
 
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