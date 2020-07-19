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Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении покорить Марс

19.07.2020 14:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В этом году ученые смогут предметно приступить к изучению тайн Четвертой планеты системы нашего светила.

На июль-август запланировано сразу несколько миссий на Марс. Такой всплеск интереса не случаен. Примерно раз в полтора-два года планеты Солнечной системы выстраиваются таким образом, что путешествие от Земли к Марсу сокращается с 9 до 7 месяцев - это позволяет сэкономить не только время, но и ракетное топливо. Этим летом - как раз такое "окно". Им и решили воспользоваться сразу три страны - США, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Для последних двух запуски особенно важны. Ведь они - новички в освоении Марса. 

О первой арабской миссии на Красную планету Татьяна Волкова.

На старт! Внимание! Марс!

В 2014 году, когда Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении покорить Марс, проект вызывал массу сомнений — все космические исследования страны на тот момент исчерпывались запуском двух спутников, полностью разработанных в Южной Корее. Однако вскоре в Дубае было основано Национальное космическое агентство, а к созданию первого в мире арабского аппарата для межпланетных путешествий привлечены лучшие умы страны. К сотрудничеству пригласили также специалистов ведущих научных центров США, обладающих необходимым опытом. Результатом стал зонд с символическим названием "Аль-Амаль", что значит "надежда". Для запуска выбрали японский космодром Танэгасима. 
Разработка зонда заняла всего шесть лет - ученые стремились закончить работу к 50-летию основания страны, которое будет отмечаться в феврале 2021 года. И успели, даже несмотря на препятствия в виде ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. 
Чтобы добраться до Марса, зонд должен преодолеть расстояние почти в 500 миллионов километров. На орбиту Красной планеты аппарат выйдет в феврале 2021 года, как раз к национальному празднику. 

Посадка на Марсе - крайне аварийное мероприятие

Лишь половина из отправленных аппаратов совершали ее успешно. Поэтому дубайские ученые решили не рисковать - "Аль-Амаль" проектировался как орбитальный спутник. Главная его задача - исследование атмосферы и климата Марса, в том числе - создание первой глобальной климатической карты планеты, охватывающей годичный цикл. Каждые 55 часов аппарат будет совершать полный виток вокруг планеты - то приближаясь к ней, то удаляясь. Такие особенности орбиты позволят наблюдать погоду в разных точках планеты в течение марсианских суток - это 24 часа 38 минуты земного времени. 

На борту зонда установили камеру высокого разрешения, а также инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры

Они будут исследовать температуру, искать следы кислорода и углерода, льда, водяного пара и пыли в атмосфере. Данные исследований должны пролить свет на причины почти полного исчезновения воды, которая была на Марсе в древности. Изучение марсианской атмосферы, как полагают ученые, поможет понять механизмы, из-за которых она теряет кислород. Эта информация поможет в дальнейших исследованиях Марса, в том числе - в планировании колонизации планеты, которая может начаться уже в течение ближайших десятилетий. Результатами миссии дубайские ученые намерены поделиться со всем мировым научным сообществом. 

"Надежда" стала первой арабской миссией на Марс, однако далеко не единственной в мировом графике межпланетных полетов. К старту готовится миссия "Марс-2020" Национального аэрокосмического агентства США - в этой экспедиции, кроме ровера "Настойчивость", будет использоваться вертолет для съемки поверхности Красной планеты. Также Китай планирует вывести на марсианскую орбиту свой аппарат "Тянвэнь-1". Готовилась и четвертая миссия - российско-европейского марсохода под названием "Розалинда Франклин". Однако из-за технических проблем запуск был отложен на неопределенное время. Что же касается ОАЭ, "Надежда" стала для них знаковым событием, вложением в будущее, которое сможет пережить нефтяное богатство страны. Одной лишь "Надеждой" космические планы не ограничатся - в Дубае готовятся к строительству полноценного города на Марсе. Планируется, что это станет возможно уже к 2117 году. 

 
 
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В этом году ученые смогут предметно приступить к изучению тайн Четвертой планеты системы нашего светила. На июль-август запланировано сразу несколько миссий на...
 
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