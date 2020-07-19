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«Больно петь на детских похоронах». История Ольги, которая работает певчей

19.07.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

80-летняя Ольга Ивановна поет с самого детства: сразу, чтобы конфетку дали на Новый год, а потом уже в местной самодеятельности. 20 лет назад, когда у женщины умер муж, она переехала из деревни в город, где познакомилась с местным батюшкой, который сразу пригласил ее петь в церковь, а затем на похороны. Команда небольшая — Ольга Ивановна, ее ровесница и еще одна женщина, самая младшая, ей 55 лет. До коронавируса пели где-то раз в неделю: вечером перед похоронами по 5 часов и на следующей день уже на церемонии. За годы работы приходилось петь и на детских похоронах, и на и погребение своих близких. Деньги за работу Ольга Ивановна не берет: «Для меня это награда, что я могу и умею это делать. Я люблю петь». TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которое общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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