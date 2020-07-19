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Экс-игрок «Руха» Андроник об уходе из команды: «Тренер заявлял: «У меня в команде будут играть не по спортивному принципу»

20.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок «Руха», полузащитник Георгий Андроник рассказал о причинах ухода из брестского клуба.

– Джику, почему ты ушел из «Руха»? Вроде бы все начиналось неплохо.

– Действительно, сначала все было хорошо, мне доверял тренерский штаб, но в определенный момент я принял решение уйти из команды после разговора с наставником. Тренер заявлял: «У меня в команде будут играть не по спортивному принципу». Я провел хорошее время в «Рухе» и сохранил со всеми дружеские отношения.

–  Как такое вообще возможно?

– Руководство клуба делает ставку на белорусских футболистов  и по максимуму избавляется от легионеров. Мой контракт предусматривал расторжение в любой момент.

– Ты впервые столкнулся с подобной ситуацией?

– Ранее я ничего подобного не встречал. Мы расстались друзьями с тренером. Просто-напросто у руководства были другие планы.

– Какого вообще было играть в футбол во время пандемии? Не было опасений за себя и свою семью?

– Я был счастлив выходить на после и играть, зная о том, что весь мир следит за белорусским чемпионатом. С другой стороны, я был немного взволнован.

– Белорусы не восприняли всерьез коронавирус?

– Не имею понятия. Даже не знаю, что ответить...

– После красивого гола , забитого тобой в ворота гродненского «Немана», думал ли ты, что ситуация развернется подобным образом и тебе придется покинуть команду уже летом?

– Естественно, я не ожидал, что так скоро уйду из «Руха», однако футбольная жизнь такова, что не знаешь, где можешь оказаться в будущем.

– Летом из «Руха» ушло несколько основных футболистов. Что вообще произошло в клубе?

– Мне неизвестно что послужило причиной перемен, да и меня это не интересует. Я ушел тихо и спокойно.

– Где намерен выступать далее?

– Я хотел бы еще поиграть за рубежом. В Молдову я всегда успею вернуться. Сейчас я тренируюсь и веду переговоры с несколькими клубами, – сказал футболист.

 
 
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Бывший игрок «Руха», полузащитник Георгий Андроник рассказал о причинах ухода из брестского клуба.
 
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