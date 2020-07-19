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Экс-игрок «Руха» Андроник об уходе из команды: «Тренер заявлял: «У меня в команде будут играть не по спортивному принципу»
20.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок
– Джику, почему ты ушел из «Руха»? Вроде бы все начиналось неплохо.
– Действительно, сначала все было хорошо, мне доверял тренерский штаб, но в определенный момент я принял решение уйти из команды после разговора с наставником. Тренер заявлял: «У меня в команде будут играть не по спортивному принципу». Я провел хорошее время в «Рухе» и сохранил со всеми дружеские отношения.
– Как такое вообще возможно?
– Руководство клуба делает ставку на белорусских футболистов и по максимуму избавляется от легионеров. Мой контракт предусматривал расторжение в любой момент.
– Ты впервые столкнулся с подобной ситуацией?
– Ранее я ничего подобного не встречал. Мы расстались друзьями с тренером. Просто-напросто у руководства были другие планы.
– Какого вообще было играть в футбол во время пандемии? Не было опасений за себя и свою семью?
– Я был счастлив выходить на после и играть, зная о том, что весь мир следит за белорусским чемпионатом. С другой стороны, я был немного взволнован.
– Белорусы не восприняли всерьез коронавирус?
– Не имею понятия. Даже не знаю, что ответить...
– После красивого гола , забитого тобой в ворота гродненского
– Естественно, я не ожидал, что так скоро уйду из «Руха», однако футбольная жизнь такова, что не знаешь, где можешь оказаться в будущем.
– Летом из «Руха» ушло несколько основных футболистов. Что вообще произошло в клубе?
– Мне неизвестно что послужило причиной перемен, да и меня это не интересует. Я ушел тихо и спокойно.
– Где намерен выступать далее?
– Я хотел бы еще поиграть за рубежом. В Молдову я всегда успею вернуться. Сейчас я тренируюсь и веду переговоры с несколькими клубами, – сказал футболист.
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Экс-игрок «Руха» Андроник об уходе из команды: «Тренер заявлял: «У меня в команде будут играть не по спортивному принципу»
Бывший игрок «Руха», полузащитник Георгий Андроник рассказал о причинах ухода из брестского клуба.
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