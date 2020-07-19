|
Окно возможностей для ЕАЭС. Как справляться с кризисными явлениями в экономике?
19.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНе только производители сегодня чувствуют на себе негатив пандемии. Насущный вопрос для всех государств – как справляться с кризисными явлениями в экономике в посткоронавирусную эпоху. Это тот еще вызов и для стран "евразийской пятерки". Встреча премьеров ЕАЭС в Минске стала поводом вспомнить о том, что сообща решать проблемы куда проще. Впрочем, и внутри объединения их, увы, пока хватает. Именно Минск возвращает своих партнеров к привычному переговорному формату, что само по себе ценно после периода онлайн-встреч.
Именно так, онлайн, последние два раза общались лидеры ЕАЭС. Участие в виртуальном саммите тогда принимал и Никол Пашинян. Должность премьера в Армении ключевая, так что приходится работать на двух фронтах. Заинтересованность в очных встречах сегодня выражают все участники. Тем для дискуссий в общей евразийской повестке меньше не становится. На это непростое время приходится председательство Беларуси в ЕАЭС. Впрочем, придерживаемся однозначных приоритетов: мы за снятие барьеров, изъятий в торговле между странами союза и усиление компетенций Евразийской комиссии. Минск всегда за конкретику и продвижение на интеграционном пути. Это касается и промышленной политики, и рынка АПК, и движения товарных потоков между странами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: "Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще и легче"… Уже даже бизнес об этом заявляет! Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное - вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать, но очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров дала толчек в развязывании этих проблем".
Ключевое разногласие – тарифообразование на транспортировку газа. Позиция Минска тут хорошо известна. Справедливые цены для Беларуси – вопрос принципиальный. За его решением - конкурентоспособность нашей экономики. А в глобальном плане от этого зависит и четкое движение к общим энергетическим рынкам. Во время открытой части протокола встречи с Михаилом Мишустиным эта тема не звучала. Наш Президент только подчеркнул роль России в интеграции. Она локомотив процессов, особенно экономических, на всем постсоветском пространстве.
С российским премьером, который, как и Никол Пашинян, на себе почувствовал, что значит борьба с коронавирусом, говорили о развитии интеграции не только евразийской, но и союзной - между Минском и Москвой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, и для россиянина. Она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народ и без нас разберется, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом присутствовали процессе. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все наши договоренности - и с нашей строны есть косяки, и с российской - выполняли. И строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я - как историк хорошо понимаю и я изучал эту тему очень внимательно - союзы построенные не на равноправной основе не существуют долго".
Рассчитывают, что по многим вопросам премьерам «пятерки» удастся найти развязки в рамках подготовки стратегии развития интеграции на пятилетку. В целом она одобрена, но итоговых подписей под документом пока нет – это прерогатива лидеров, которые, как планируется, встретятся в Минске осенью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только производители сегодня чувствуют на себе негатив пандемии. Насущный вопрос для всех государств – как справляться с кризисными явлениями в экономике в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)