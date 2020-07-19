ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Окно возможностей для ЕАЭС. Как справляться с кризисными явлениями в экономике?

19.07.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не только производители сегодня чувствуют на себе негатив пандемии. Насущный вопрос для всех государств – как справляться с кризисными явлениями в экономике в посткоронавирусную эпоху. Это тот еще вызов и для стран "евразийской пятерки". Встреча премьеров ЕАЭС в Минске стала поводом вспомнить о том, что сообща решать проблемы куда проще. Впрочем, и внутри объединения их, увы, пока хватает. Именно Минск возвращает своих партнеров к привычному переговорному формату, что само по себе ценно после периода онлайн-встреч.

Именно так, онлайн,  последние два раза общались лидеры ЕАЭС. Участие в виртуальном саммите тогда принимал и Никол Пашинян. Должность премьера в Армении ключевая, так что приходится работать на двух фронтах. Заинтересованность в очных встречах сегодня выражают все участники. Тем для дискуссий в общей евразийской повестке меньше не становится. На это непростое время приходится председательство Беларуси в ЕАЭС. Впрочем, придерживаемся однозначных приоритетов: мы за снятие барьеров, изъятий в торговле между странами союза и усиление компетенций Евразийской комиссии. Минск всегда за конкретику и продвижение на интеграционном пути. Это касается и промышленной политики, и рынка АПК, и движения товарных потоков между странами.

 
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Ну что там греха таить? Очень много проблем в ЕврАзЭС в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. Не то, что уже замысел, у нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: "Вы уже установите границы между государствами, нам будет проще и легче"… Уже даже бизнес об этом заявляет! Вроде бы нет границ, а изъятия, напряжение на границе чрезмерное - вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать, но очень бы хотелось, чтобы встреча премьеров дала толчек в развязывании этих проблем". 

Ключевое разногласие – тарифообразование на транспортировку газа. Позиция Минска тут хорошо известна. Справедливые цены для Беларуси – вопрос принципиальный. За его решением - конкурентоспособность нашей экономики. А в глобальном плане от этого зависит и четкое движение к общим энергетическим рынкам. Во время открытой части протокола  встречи с Михаилом Мишустиным эта тема не звучала. Наш Президент только подчеркнул роль России в интеграции. Она  локомотив процессов, особенно экономических, на всем постсоветском пространстве.

С российским премьером, который, как и Никол Пашинян, на себе почувствовал, что значит борьба с коронавирусом, говорили о развитии интеграции не только евразийской, но и союзной - между Минском и Москвой. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, и для россиянина. Она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народ и без нас разберется, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом присутствовали процессе. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все наши договоренности - и с нашей строны есть косяки, и с российской - выполняли. И строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я - как историк хорошо понимаю и я изучал эту тему очень внимательно - союзы построенные не на равноправной основе не существуют долго". 

Рассчитывают, что по многим вопросам премьерам «пятерки» удастся найти развязки в рамках подготовки стратегии развития интеграции на пятилетку. В целом она одобрена, но итоговых подписей под документом пока нет – это прерогатива лидеров, которые, как планируется, встретятся в Минске осенью.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только производители сегодня чувствуют на себе негатив пандемии. Насущный вопрос для всех государств – как справляться с кризисными явлениями в экономике в...
 
Новости дня
Новости
 
Президент на неделе высказался о резонансном деле Белгазпромбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика