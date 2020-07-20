Минобороны России завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

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В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, сообщил начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».



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В составе группы было 20 человек. Им вводили вакцину, совместно разработанную Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — подвел итоги клинических испытаний Борисевич.

Он также сообщил, что антитела, дающие организму иммунитет к коронавирусу, сохранятся после введения вакцины надолго. «Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — сказал Борисевич.

В ходе исследований была использована методология количественной оценки возбудителя, которая была разработана в 48 ЦНИИ, уточнил начальник института. Также медики использовали лабораторную модель, которая позволила воспроизвести протекание заболевания для оценки защитной эффективности лекарств.

Клинические испытания на добровольцах в госпитале имени Бурденко начались 18 июня. Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней, после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.

В конце июня добровольцы сообщали, что чувствуют себя хорошо, никаких побочных явлений или осложнений выявлено не было.