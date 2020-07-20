Выборы в Беларуси: кого зарегистрировал ЦИК, кто станет наблюдателями?

Источник материала: ОНТ

До главного политического события этого лета – выборов Президента Беларуси – остаётся ровно три недели. И на главный вопрос: а кто будет кандидатами на пост Главы государства – ответ дали во вторник в Центризбиркоме. Документы на регистрацию подали 7 претендентов, ЦИК утвердил пятерых. Кто это?





На финиш предвыборной гонки вышли Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, действующий Глава государства Александр Лукашенко, а также Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Чем отличительна эта кампания от предыдущих? Впервые кандидатами зарегистрированы сразу две женщины. Впервые кандидатов – пятеро.

Что касается двух претендентов в кандидаты, которым Центризбирком отказал, то у Виктора Бабарико обнаружено несоответствие декларации о доходах и имуществе. А Валерий Цепкало не смог собрать в свою поддержку более ста тысяч достоверных подписей избирателей. Президентские выборы назначены на 9 августа.

Три недели. Столько остаётся до основного дня голосования. Будет время изучить программы всех кандидатов и определиться, за кого голосовать. А сделать это смогут 6 миллионов 880 тысяч 605 человек – именно столько белорусов обладают избирательным правом. Что касается наблюдателей, то следить за процессом голосования уже согласились 6 300 граждан. Это те, которые лично подали заявления. Ещё тысяча 940 человек эту миссию будут осуществлять от трудовых коллективов. Тысяча 678 человек выдвинуты от политических партий. И от общественных объединений наблюдателями стали 29 тысяч 502 человека. Итого: почти 40 тысяч человек. Но это количество ещё не окончательное, избирательные комиссии принимают заявления. А что касается международных наблюдателей, то МИД Беларуси направил приглашения в адрес Союзного государства, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Отправлен запрос и в адрес парламентских структур Совета Европы. Несомненно, международные наблюдатели на выборах Президента будут. Ни одна кампания без них не обходилась. Но вот, пожалуй, представители ОБСЕ не приедут. И на это есть, оказывается, есть две причины. Первая.

«Тот факт, что Беларусь только сейчас пригласила ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами 9 августа, по сути, воспрепятствовал наблюдению за ключевыми этапами электорального процесса, такими как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов».

Это определение, безусловно, заслуживает внимание. Как и другое. Вторая причина – чуть ниже в этом же сообщении.

«Хотя Парламентская ассамблея не планировала отправлять наблюдателей из-за пандемии коронавируса».

Вот оно – извечное. Выдать желаемое за действительное. Желаемое – якобы поздно. Действительное – COVID-19. Есть ещё такое выражение: «солдатская причина». Выглядит так: «Дай закурить. – Нету. – Ты кого дураком назвал?». То есть при желании можно найти любое оправдание своим действиям.

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