Букингемский дворец показал свадебные фото принцессы Беатрис. Отца невесты на них нет

Источник материала: Tut.by

Букингемский дворец обнародовал официальные фотографии со свадьбы внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис и миллионера Эдоардо Мапелли-Моцци.



Фото: Reuters

Две официальные фотографии появились через день после скромной церемонии в Королевской часовне Всех святых в Виндзоре, на которую были приглашены только самые близкие родственники.

На одной из фотографий молодожены выходят из часовни через увитую цветами арку. На другой — они стоят у входа в часовню с бабушкой и дедушкой Беатрис — королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.

Находящиеся в разводе родители Беатрис, принц Эндрю и Сара Фергюсон, на этих двух фотографиях не присутствуют, хотя представители дворца подтвердили, что под венец невесту вел ее отец.

Принц Эндрю продолжает держаться в тени после ареста его бывшей подруги Гислейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве Джеффри Эпштейну, сводничестве и совращении малолетних. Максвелл отрицает все обвинения.

Фото со свадьбы Беатрис появились на первых страницах большинства воскресных британских газет.

Отсутствие на фотографиях принца Эндрю стало главной новостью для многих из них. «Где же папа?» — гласит заголовок у таблоида Sunday Mirror, а Sunday People в своем заголовке отмечает: «По крайней мере, бабушку пустили».

Винтажное платье из матового атласа цвета слоновой кости Беатрис одолжила королева, так же как и тиару с бриллиантовой окантовкой, в которой Елизавета II была на собственной свадьбе в 1947 году.

Изначально свадьба была запланирована на май, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Когда 23 марта в Великобритании объявили карантин, церемонии бракосочетания были запрещены. Они возобновились после 4 июля — при ограниченном числе гостей (не более 30).

В заявлении Букингемского дворца говорится, что церемония прошла с соблюдением всех правительственных рекомендаций.



Фото: Reuters

Для королевы и ее супруга это первое семейное мероприятие с начала карантина.

Беатрис и Эдоардо начали встречаться в сентябре 2018 года и обручились прошлом сентябре.

После церемонии свадебный букет Беатрис передали главе Вестминстерского аббатства преподобному Энтони Боллу, который возложил его на могилу Неизвестного солдата — в соответствии с традицией для невест из королевской семьи.