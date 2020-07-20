СНГ и Грузия против COVID-19: антирекорды в Кыргызстане, пособия в Таджикистане и Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мире число заболевших коварным вирусом перевалило за 14 миллионов. Всемирная организация здравоохранения накануне зафиксировала очередной рекордный суточный прирост – почти 238 тысяч новых случаев. К сожалению, не во всех странах Содружества удается справиться с заразой, передают корреспонденты «МИР 24».

Карантин в Казахстане продлен до 2 августа. Многие жители республики продолжают работать на «удаленке». Тем, кто за время пандемии потерял доход, правительство обещает помочь. Люди получат пособие порядка 100 долларов.

«Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена из-за карантинных мер», – пообещал премьер-министр Аскар Мамин.

Это уже третий по счету транш помощи гражданам. Казахстанцы дважды получали выплаты во время пандемии в апреле и мае. Предпринимателей освободили от налогов и дали отсрочку по займам до конца года.

«Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику. Акимы попали в капкан самоуспокоения и самодовольства», – отметил президент Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане уже больше 60 тысяч заболевших. От коронавируса погибли почти 400 человек. Их память почтили в понедельник, 13 июля. По всей республике приспустили государственные флаги.

Кыргызстан на этой неделе вновь поставил антирекорд по суточному приросту заболевших – более полутора тысяч случаев. В больницах не хватает мест и врачей. Всего в стране диагноз я COVID-19 – у двух тысяч медиков. Зачастую пациентам некому ставить капельницу.

«Врачей, медсестер – никого нет почти сутки, никого нет в больнице, больные просто лежат, и все. Нам ничего не сказали. Пустая больница. Лечение прекратилось».

Это любительское видео из больницы города Кант. Пациент уверяет, что большинство врачей болеет и сменить их просто некому. В Минздраве утверждают, что больной застал момент пересменки. Но чиновники обещали усилить клинику дополнительными бригадами.

На помощь медикам приходят волонтеры. Пациентов в тяжелом состоянии, не дожидаясь скорой, отвозят в больницы. Найти место можно далеко не везде. Это видео из Бишкека. Доброволец пытается реанимировать пациента.

«Онкологическая больница не приняла нас, сказала: «Извините».

То что, ситуация в стране сложная, признает и президент страны. По словам Сооронбая Жээнбекова, пандемия показала недостатки государственной системы.

«Как президента и гражданина меня огорчает человеческий фактор в армии чиновников, точнее говоря, безответственность и равнодушие. А радует меня сплоченность нашего народа, его единство и согласие. Когда государство оказалось в беде, бизнесмены и добровольцы стали помогать», – говорит глава государства.

Режим ЧП в Армении продлили еще на месяц – до 12 августа. Однако ситуация в стране стабилизируется. Мест в клиниках стало больше. Теперь людям не надо ждать несколько дней, чтобы попасть с ковидом на больничную койку.

«Если сравнивать сегодняшние данные с цифрами двухнедельной давности по части пустующих коек и своевременного оказания медпомощи, у нас заметный прогресс. А также стабильность в количестве новых случаев заражения является результатом строгих противоэпидемических мероприятий – это ношение масок и соблюдение дистанции», – сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

В стране заработали бассейны и аквапарки. Посетителям измеряют температуру. Требуют соблюдать дистанцию. Везде установлены дезинфицирующие средства. Если требования не соблюдаются, заведение закрывают.

В Азербайджане почти треть всех заразившихся COVID-19 находятся на больничных койках. Ситуация в республике стабильно тяжелая. Самая сложная обстановка в Баку. Карантин планируют продлить до 31 августа.

«Никто не должен забывать о том, что мы все еще живем в период пандемии, и карантинный режим не отменен. Взгляните на статистику, посмотрите, когда мы пошли на смягчение – в начале мая. Почему? Потому что динамика была положительной. Выздоровевших было больше, чем инфицированных. Что мы увидели потом? Некоторые люди проявили безответственность и случаи инфицирования широко распространились, позитивная динамика нарушилась. Что мы сделали? Вновь ужесточили. Не следует забывать, что это – смертельный вирус», – заявил президент Ильхам Алиев.

Тяжелее всех приходится врачам скорой помощи. Количество вызовов с начала пандемии увеличилось в два раза.

«Коронабольных много, я целый день на выездах. Заканчиваю с одним пациентом, сразу же выезжаю по другому адресу», – говорит врач скорой помощи Вафа Надирли.

В Молдове вновь могут закрыть рестораны, кафе и отели. К введению ограничений власти могут вернуться, если количество новых случаев вновь начнет расти. Сейчас показатели снизились, но, несмотря на это, режим ЧП в стране продлевают. Пока до конца июля.

«В Европе растет число заболевших, в некоторых странах оно удваивается. Прошу всех граждан проявить максимальную ответственность и быть солидарными со всем миром. В Европе вновь вводятся ограничения, к сожалению, это же придется сделать и нам, если дойдем до такой ситуации», – сказал премьер-министр Ион Кику.

Меры предосторожности соблюдают не все. С начала месяца было закрыто около 16 салонов красоты. Штрафы получили круглосуточные магазины и спортивные клубы. Ограничениями не довольны артисты и владельцы банкетных залов. Они просят разрешить мероприятия с участием не более ста человек.

«Никогда не думала, что придем к такому драматическому для искусства времени. Мы хотим, чтобы нам в первую очереди дали пособие по техническому простою за эти пять месяцев. Во всех странах люди его получают. Если не хотят открыть рестораны, пусть дадут альтернативу. Ну не идти же нам на стройку? Мы артисты, учились на эту профессию», – говорит организатор торжеств Виктория Лунгу.

Коронавирус сильно ударил по экономике Таджикистана. Власти страны решили помочь наиболее уязвимым группам. Разовое пособие – а это примерно 40 долларов на человека – получат многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. До 1 августа правительство должно составить списки.

Наименее пострадавшая от пандемии сфера – сельское хозяйство. Экспорт за последние месяцы существенно вырос. Страна поставляет лук, цитрусовые, сухофрукты и орехи.

«Одна из важнейших отраслей – производство семян. От них зависит урожайность. Сегодня в стране работают 90 предприятий по производству семян. Ряд научных сельскохозяйственных институтов сейчас работают над улучшением качества семян. Также из России, Беларуси скоро завезут элитные сорта зерновых и картофеля для изучения и выращивания их в нашей республики», – сообщил министр сельского хозяйства Амонулло Салимзода.

В Грузии на этой неделе число инфицированных COVID-19 перевалило за тысячу. Первый пациент с диагнозом «коронавирус» появился в стране в конце февраля. Сегодня 90% всех заболевших вылечились.Большинство новых случаев – а в день их фиксируют от 5 до 9 – привозные. Вирус попадает в Грузию с водителями большегрузов.

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы удержать ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан. Нельзя расслабляться. Что касается экономики, то шок от пандемии будет продолжаться как минимум до конца года, хотя намечаются и положительные тенденции», – отметил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Среди сфер, которые стали оправляться после «коронакризиса», – строительство и сельское хозяйство. За рубеж Грузия отправила около 60% собранного урожая фруктов и овощей. На первом месте – Россия.

«Мощности предприятия дают возможность наращивать объем, поэтому нам нужна продукция. Мы ищем фермеров, готовых поставлять, нужны люди, которые готовы трудиться в садах, на плантациях и грядках», – говорит руководитель агропромышленного предприятия Мариам Гулуа.

Людям, потерявшим из-за пандемии работу в туристической сфере, предлагают временно сменить профессию и заняться сельским хозяйством. Государство готово оказать финансовую помощь начинающим фермерам. А профильное министерство взяло на себя проведение необходимых тренингов и семинаров. Работе на земле обучают бесплатно.

Хотя заболевших COVID-19 в России становится меньше, еще остаются регионы, в которых количество инфицированных растет. В «красной зоне» – Костромская область, Чечня, Калмыкия, Карелия и Ставропольский край. Там коэффициент распространения вируса больше единицы. А это значит, что расслабляться пока рано.

Между тем, российских туристов уже ждут за рубежом. Свои границы для них открыли Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мальдивы, Мексика, Арабские Эмираты и – пока что единственная страна Евросоюза – Хорватия. В большинстве из этих стран от путешественника потребуют отрицательный тест.

«Будут оцениваться так называемые условия взаимности, и постепенно, поэтапно, начнется открытие международного авиасообщения», – сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Успешно завершился первый этап клинических испытаний российской вакцины. На этой неделе из стационара выписали группу добровольцев, которые получили иммунитет от вируса. То есть препарат доказал свою эффективность.

«Иммунитет работает, антитела вырабатываются. И мы отпускаем их домой, к близким, к родным, к семьям, к работе. Так что в путь», – поделилась результатами заведующая терапевтическим отделением главного военного госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Светлана Волчихина.

Ковид в Беларуси отступает. Число заболевших идет на спад. И сейчас время устранять последствия. В первую очередь государство поможет предпринимателям. Для них вдвое снизили ставку единого налога. Тем, кто его уже оплатил, сделают перерасчет.

«Понятно, что если предприниматель получает выручку ниже, то соответственно и налоги у него будут ниже. В данной же ситуации единый налог уплачивается вне зависимости от размера полученного дохода и уплачивается до начала осуществления деятельности», – заявил начальник главного Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Михаил Рассолько.

На этой неделе Беларусь вернула своих граждан из Узбекистана. Там ситуация с коронавирусом в последние дни резко ухудшилась. Чартерный рейс из Ташкента приземлился в международном аэропорту Минска.

«Мы планировали открыть направление Минск – Ташкент – Минск ранее. Но, к сожалению, вмешалась пандемия. И сейчас, видя спрос со стороны пассажиров, мы организовали рейс по вывозу пассажиров только из Ташкента в Минск», – сообщила начальник отдела рекламы и коммуникаций авиакомпании Ольга Герасенко.

Больницы страны возвращаются к привычному режиму работы. Шестая клиническая больше четырех месяцев была инфекционным госпиталем – крупнейшим в Минске.

В Витебске открылся «Славяский Базар». Там исполнили песню в благодарность всем врачам, которые были на передовой.