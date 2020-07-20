23,9% японцев поддержали проведение Олимпиады в Токио летом 2021 года. Остальные выступают за отмену или повторный перенос













Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, только 23,9% японцев выступают за проведение Олимпийских игр в Токио согласно расписанию в 2021 году. 36,4% считают, что турнир следует повторно перенести, а 33,7% выступают за отмену Игр.





Из тех, кто против проведения Олимпиады следующего года 75,3% полагают, что ситуация с коронавирусом не разрешится в ближайшее время.





В качестве мер по усиления безопасности 44,1% опрошенных поддержали идею проводить Игры без зрителей или с ограничением по количеству болельщиков на трибунах.