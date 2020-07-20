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Из-за эпидемии коронавируса предвыборные митинги Трампа будут проходить в телефонном режиме

20.07.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за эпидемии коронавируса предвыборные митинги со своими сторонниками теперь он будет проводить в телефонном режиме. Об этом сообщает телеканал CNN.




17 июля Трамп провел предвыборный митинг в новом формате, который получил название "первого в истории теле-ралли". Мероприятие длилось 23 минуты, президент прокомментировал различные темы, в том числе критику в его адрес по поводу распространения коронавируса. 

"Будет сложно устраивать массовые митинги, пока все не разрешится. Поэтому я буду проводить телефонные митинги. Мы будем называть их "митингами Трампа", но будем делать это по телефону", – сказал Трамп. 

Решение о проведении митингов в таком формате последовало после того, как на такое мероприятие в штате Оклахома из-за коронавируса пришло небольшое количество людей, отмечает телеканал.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической (Джо Байден) и Республиканской партий (действующий президент Дональд Трамп).
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за эпидемии коронавируса предвыборные митинги со своими сторонниками теперь он будет проводить в телефонном режиме. Об...
 
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