«Ай, ребята, уже имею право что-то забывать». Как закрыли «Славянский базар» эпохи коронавируса

Источник материала: Tut.by

Не успели оглянуться, как «Славянский базар-2020» и закончился. Кажется, только в четверг, 16 июля, президент его торжественно открыл , как уже в воскресенье Витебск попрощался со своим фестивалем — главным городским брендом, кормильцем и благоустроителем. Организаторы обещают, что через год «базар» снова случится — а в 2021-м ему, на минуточку, исполнится 30 лет. Нынешний же, 29-й по счету, дирекция провозгласила «самым крупным опен-эйром Европы», а горожане прозвали «фестивалем эпохи коронавируса». Как в Летнем амфитеатре вечером 19 июля прошел концерт его закрытия — в фоторепортаже TUT.BY.





Закрыли фестиваль в совершенно новом формате: «три в одном». В него «впихнули» все, что только можно: и второй тур финала конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020», и церемонию награждения победителей взрослого и детского вокальных состязаний, и гала-концерт.

Выступления юных дарований и матерых артистов шли вперемешку. Хотя зритель все-таки привык к «раздельному питанию»: конкурс — отдельно, поп-звезды (на которых они, собственно, и купили билеты) — отдельно.

Часть концерта, где на сцену выходила молодежь, вели Анна Квилория и Илья Кононов. Это новые ведущие взрослого конкурса на «Славянском базаре». Они заменили отстраненных от работы Дениса Дудинского и Катерину Раецкую. Причиной стал пост ведущего, в котором он осудил действия ОМОНа при задержании людей из очереди в магазин Symbal.by в Минске.



Илья Кононов и Анна Квилория

Наверное, зрителям, кто давно следит за конкурсом на витебском фестивале, не хватало харизмы Дудинского и обаяния Раецкой. Но пара ведущих-новичков вполне справилась с заданием. Пока жюри выносило оценки, они поддерживали волнующихся конкурсантов, шутили, устраивали на сцене интерактив. Так, Илья Кононов и конкурсант из Молдовы Владимир Фотеску обменялись тортами: оба отметили на «Славянском базаре» день рождения. А Анна Квилория и итальянка Росселла Дитиелло устроили хореографический баттл: каждая зажигательно исполнила национальный танец.

Жюри в этот раз было очень строгим. Председательствовал Олег Газманов. Особенно скупа на баллы оказалась бельгийская певица Кейт Райан. К слову, она единственная из семерых судей сидела в защитной маске.

Больше всего баллов — по 134 — набрали белорус Роман Волознев и украинка Элина Иващенко. Гран-при достался Волозневу. Он также получил специальную премию имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство».

Роман Волознев родился в столице Беларуси, ему 23 года. Закончил Минский государственный колледж искусств, академию поп-музыки Игоря Крутого, получает второе высшее в ГИТИСе на факультете звукорежиссуры. С 2016 года — артист ансамбля «Сябры».

Сейчас Роман живет на два города: Минск и Москву. Парень — не новичок в шоу-бизнесе. Пробовал себя в «Голосе», в 2009-м занял второе место на детской «Новой волне».



Роман Волознев (Беларусь) — обладатель Гран-при



Ивона Одицки (Босния и Герцеговина) — лауреат третьей премии



Хансултан (Казахстан) — лауреат третьей премии

Элина Иващенко увезет в Украину первую премию, а также специальную премию «Славянская надежда», которую учредил Александр Лукашенко.

Второе место — у конкурсантки из Литвы Каролины Лындо. А третье жюри поделило между исполнительницей из Боснии и Герцеговины Ивоной Одицки и молодым певцом из Казахстана Хансултаном.

В детском конкурсе победу также празднует Беларусь. Гран-при забрала 14-летняя минчанка Ангелина Ломако. Приз ей вручил председатель жюри Александр Солодуха.

— Ангелиночка, ты большая умничка. Желаю тебе достижения больших-больших высот! — тепло поздравил девочку Солодуха.



Ангелина Ломако — победительница детского музыкального конкурса «Витебск-2020»



Тимур Мирошниченко и Алина Артц

Вторая пара ведущих — Алина Артц и Тимур Мирошниченко — представляли на сцене артистов, которые выступали в гала-концерте закрытия.

Из раскрученных российских звезд были Лолита, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Варвара, Сосо Павлиашвили. Из наших — Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Саша Немо и Александр Воронище. От Украины спела Таисия Повалий.

Некоторые члены жюри взрослого конкурса, как например певец Томас Невергрин из Дании и Олег Газманов, разрывались на две части: нужно было и судить выступления юных дарований, и спеть на сцене самому.



Диана Гурцкая



Томас Невергрин



Олег Газманов

Олег Газманов под занавес концерта пообещал снова приехать на «Славянский базар»: в следующем году. Причем не просто так — а отметить в Витебске свое 70-летие. Поклонники отреагировали на это заявление горячими аплодисментами.

Шквал эмоций у публики вызвало появление на сцене Лолиты. Вообще организаторы прочили ее в ведущие концерта закрытия. Но с этим что-то не сложилось, и одна из главных хулиганок российской поп-эстрады просто порадовала фанатов двумя песнями.



Лолита

Но чтобы выйти и просто спеть — это была бы уже не Лолита. И она снова отожгла:

— Я думала, что бы такое спеть на вашем 19-м фестивале…

Тут зрители подсказали певице, что она ошиблась в «возрасте» «базара» аж на 10 лет.

— Ай, ребята, простите. У меня климакс, я уже имею право [что-то забывать].

Тем не менее 56-летняя Лолита завела зал так, что завидовали многие ее коллеги помоложе.

Александр Солодуха тоже рассуждал о возрасте. Правда, не своем, а композитора Эдуарда Ханка.

— Эдуарду Семеновичу в апреле исполнилось 80 лет. Желаю вам, Эдуард Семенович, жить до 100!

— Мне на самом деле всего лишь 20 — от силы. А все потому, что у меня лучшая в мире жена! — парировал композитор.

Затем Солодуха исполнил свою бессмертную «Здравствуй, чужая милая», а Ханок был за роялем.



Эдуард Ханок и Александр Солодуха

Возможно, вы помните человека, который в 1990-х пел: «Дева-дева-дева-девочка моя,

если б только знала, как люблю тебя, то, наверно, сразу прибежала бы ко мне»? Тогда вы помните и то, что его зовут Сергей Крылов. Так вот, он спел этот свой хит на закрытии «базара».

— Эта песня — ровесница фестиваля. Ей — 29 лет, и фестивалю — столько же, — рассказал зрителям добряк Крылов. Выглядел он колоритно, как всегда.

Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко здорово посмешили публику номером на злобу дня — о чиновнике-«друге человека», который «не берет» взяток.



Сергей Крылов



Юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Напомним, «Славянский базар — 2020» стал самым коротким за всю его историю: шел всего четыре дня . Встречали участников из 23 стран, но на улицах было немноголюдно — из-за эпидемии коронавируса в Витебск (а весной он был вторым крупным очагом заболевания в стране после Минска) многие гости просто побоялись ехать.

Организаторы изменили привычный формат «базара». Мероприятия в закрытых залах (в театрах, филармонии, концертном зале) отменили и объявили фестиваль «самым крупным опен-эйром Европы».

Филипп Киркоров на открытии «базара» горячо благодарил Александра Лукашенко за то, что не отменил «Славянский базар», как это случилось с «Евровидением» и «Новой волной». Эту мысль все фестивальные дни не уставали повторять госСМИ: мол, все крупные шоу-проекты в Европе «сдулись» из-за «ковида», и лишь один «Славянский базар» выстоял.



В масках были немногие зрители







На концертах оставались свободные места

На этом «базаре» полностью отказались от сольников. В амфитеатре были только сборные концерты. Однако зрителей в зале через одного не рассаживали. Масочный режим на концертах и других проектах не вводили.

Организаторы объяснили это тем, что сократить число мест на мероприятиях фестиваля и тем самым обеспечить физическое дистанцирование зрителей не представлялось возможным, так как продавать билеты начали еще в феврале.

Не хочется строить плохих прогнозов, Витебск в эпидемию и так пережил огромную беду. Но посмотрим, что будет через неделю-две, как фестиваль «эпохи коронавируса» скажется на здоровье жителей и гостей города. Витебляне горько шутят, что «Славянский базар» дал «ковиду» второй шанс…

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