«Сказали, это полная фигня, не занимайся этим!»: Как LUXTENT вопреки прогнозам покоряет рынок тентовых конструкций в Беларуси и за её пределами

Источник материала: ProBusiness





«Это полная фигня, никто у тебя это не купит!» — именно такую фразу услышал Фарид Сулейман, основатель LUXTENT , когда только начинал свой бизнес. Но вопреки скепсису и трудностям, он не сдался и построил успешную компанию, которая сегодня является одним из лидеров рынка тентовых конструкций в Беларуси. Как ему это удалось? Об этом и многом другом он рассказал в интервью «Про бизнес».

LUXTENT — белорусский производитель тентовых конструкций, работающий по итальянским и собственным технологиям. Компания специализируется на проектировании, производстве и монтаже шатров и тентовых конструкций премиум-класса. На ее счету сотни объектов: от террас заведений и шатров в агроусадьбах до масштабных павильонов и даже функциональных арт-объектов.

Компания уже 15 лет успешно работает на рынке Беларуси и за ее пределами. LUXTENT тщательно следит за мировыми тенденциями в тентовой архитектуре и успешно внедряет их в свои проекты не только в Беларуси, но и в странах СНГ, ЕС и Азии. Сайт luxtent.by | Instagram | Facebook | VK Преимущества тентовых конструкций LUXTENT:



● Относятся к временным сооружениям;

● Рассчитаны на ветровые и снеговые нагрузки, что обеспечивает возможность круглогодичной эксплуатации;

● Устанавливаются без промежуточных опор, создавая единое и просторное пространство;

● Обладают надежным каркасом из оцинкованной стали или клееного бруса;

● Производятся на собственном производстве с использованием современных технологий и качественных материалов;

● Изготавливаются из негорючей и экстрапрочной тентовой ткани, что подтверждается протоколами испытаний МЧС РБ.



LUXTENT работает с ресторанным бизнесом, event-индустрией, торговыми и промышленными предприятиями, предоставляя им индивидуальные решения. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Как скепсис стал топливом для старта бизнеса

— Фарид, расскажите, с чего все началось? Как возникла идея создания LUXTENT?

— Изначально я работал в музыкальной сфере — был директором Государственного камерного хора РБ, организовывал концерты и гастроли. До этого учился и гимназии-колледже при БГАМ, потом в БГАМ и в БГЭУ. Мы много ездили по разным странам, и я обратил внимание на то, как там используют тентовые конструкции для организации мероприятий. Мне очень понравилась атмосфера, эти красивые зоны, сцены, шатры на фестивалях и концертах.

— То есть идея пришла из вашего опыта организации мероприятий?

— Да, именно так. Я всегда замечал организационные моменты, и мне казалось, что тентовые конструкции — это отличный способ создать уникальное пространство для любого события.









— Как вы сделали первые шаги в этом бизнесе?

— Мне помог знакомый, который показал каталог компании из Москвы, занимающейся тентовыми конструкциями. С этого все и началось. Я связался с ними, договорился о представительстве их продукции в Беларуси. Позже съездил на выставку в Москву, чтобы углубиться в эту тему и познакомиться с другими игроками рынка.

У меня был серьезный настрой. Решил заручиться поддержкой опытных и успешных в бизнесе людей — пошел посоветоваться. Помню, как показал каталог одному бизнесмену, партнеру известного предпринимателя, и он сказал: «Это полная фигня, не занимайся этим! Никто у тебя не купит, потому что это очень дорого для белорусского рынка».

— Это вас не остановило?

— Нет, наоборот! Меня это задело. Мне очень нравилась эта тема, и я не хотел сдаваться. Я решил, что все равно буду этим заниматься. Сделал свой сайт, начал продвигать продукцию.

Работая в Белгосфилармонии, я параллельно занимался сайтом, рекламой, проводил встречи, продвигал продукцию. Сначала открыл ИП, начал предлагать продукцию.





— Кто были ваши первые клиенты?

— Первый клиент был — известный на то время ночной клуб. Мы сделали им летнюю террасу. Самого заведения уже нет, а вот терасса до сих пор существует, вторым клиентом стал известный частный предприниматель, позже мы установили шатер для крупного корпоративного мероприятия нашего известного банка.

Наши тенты сами себе служили рекламой. Компании видели их, интересовались, что это такое, сколько стоит и как обслуживается. Тогда они обращались к нам — так постепенно начала расти клиентская база. Я понял, что нужно расширяться. Сначала у меня был только бухгалтер, менеджер по продажам и подрядные бригады монтажников. Потом постепенно штат начал расти. Сейчас нас уже около 20 человек, не считая подрядчиков, с которыми мы регулярно работаем вместе.







Качественный шатер — это инвестиция: как расширить бизнес и привлечь клиентов

— Фарид, давайте поговорим о конкретных возможностях, которые тентовые конструкции открывают для бизнеса. В каких сферах они наиболее востребованы и почему?

— Сфер применения тентовых конструкций очень много, но основные — это, конечно, ресторанный бизнес, event-индустрия и выставочная деятельность.







Рестораны используют тенты для создания летних террас и веранд, расширяя seating capacity, создавая комфортную атмосферу для посетителей на свежем воздухе.

Загородные комплексы с помощью тентовых конструкций воплощают уникальные пространства для проведения свадебных торжеств и корпоративных мероприятий.

Event-агентства организуют под шатрами корпоративные мероприятия, свадьбы, фестивали, презентации, форумы и другие мероприятия, обеспечивая защиту от непогоды и создавая стильное пространство.





Выставочные компании используют тенты и шатры в качестве павильонов и стендов, привлекая внимание посетителей и демонстрируя свои продукты и услуги.

Также наши конструкции востребованы в торговле и даже промышленности (склады, тентовые ангары).

— Какие преимущества получают бизнесы, использующие шатры от LUXTENT?

— Преимуществ много. Во-первых, это расширение возможностей бизнеса. Тентовые конструкции позволяют увеличить площадь, создать новые пространства, проводить мероприятия на открытом воздухе в любую погоду.







Во-вторых, это привлечение новых клиентов. Уникальный дизайн и комфортная атмосфера, создаваемые тентами, привлекают посетителей и повышают лояльность к бренду.

В-третьих, это увеличение прибыли. Благодаря проведению мероприятий и организации торговли под тентами, бизнес может значительно увеличить свой доход.

Тентовые конструкции создают комфортную и привлекательную атмосферу для гостей, обеспечивая защиту от солнца, дождя и ветра. Это позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе в любое время года и создавать незабываемые впечатления у участников. Кроме того, тенты могут быть оформлены в соответствии со стилем мероприятия, создавая уникальную атмосферу и подчеркивая индивидуальность организаторов. Мы предоставляем возможность брендирования, чтобы подчеркнуть фирменный стиль и выделить мероприятие.





За кадром: вызовы на пути LUXTENT

— Любой бизнес сталкивается с трудностями и вызовами. Какие из них вы могли бы выделить в случае LUXTENT?

— О, их немало! Сначала было мало заказов, они были разовые. Поэтому приходилось очень многое делать самостоятельно, чтобы снизить расходы. К тому же нужно было совмещать развитие бизнеса с работой в Белгосфилармонии и получением второго высшего образования на факультете международных экономических отношений в БГЭУ, что тоже было очень непросто.

Второй проблемой стал поиск надежной монтажной бригады. Первые пару лет было тяжеловато, потому что найти адекватных монтажников, которые хотя бы не пьют на работе, было сложно. Каждое мероприятие приходилось тщательно контролировать.

Но, к счастью, со временем удалось найти своих людей, которые готовы были делать работу качественно и в срок, благодаря которым мы сейчас, в том числе, достигаем новых высот во всех смыслах.









Серьезным вызовом была сезонность бизнеса. Пик приходится на лето, когда проходят основные мероприятия и фестивали. Зимой заказов становится значительно меньше, и нужно уметь правильно планировать бюджет, чтобы пережить этот период.

Мы постепенно смогли убедить рынок в том, что даже зимой тентовые конструкции могут быть отличным решением. Если их грамотно спроектировать и смонтировать, а затем корректно обслуживать и отапливать, то шатры прекрасно служат в зимний период.



Еще со временем мы пришли к пониманию, что все-таки работаем с премиальным продуктом. Наши тентовые конструкции — это не дешевые палатки, а качественные и стильные решения, которые стоят дороже. Не всегда легко убедить клиента в том, что эта цена оправдана, особенно когда на рынке есть более дешевые альтернативы. Это постоянная работа с клиентом, нужно объяснять все преимущества наших конструкций.







Вызовом также была и остается конкуренция. На рынке тентовых конструкций достаточно игроков, и каждый пытается предложить что-то свое, зачастую не делая акцент на качество. Важно постоянно развиваться, предлагать новые решения и поддерживать высокий уровень качества, чтобы оставаться впереди. Конкуренция нас стимулирует.

И, конечно же, вызов — это экономическая ситуация. Курсы валют, инфляция — все это влияет на стоимость материалов и, соответственно, на конечную цену продукта. Нужно постоянно следить за ситуацией на рынке и адаптироваться к изменениям.





Сейчас вообще сложно что-либо прогнозировать. Например, у нас были очень большие ожидания от работы на внешний рынках, но сейчас часть из них для нас труднодоступны. Мы не бросаем эту идею, но определенные сложности все же есть.

Несмотря на все эти трудности, мы продолжаем двигаться вперед и развиваться. У нас отличная команда, качественный продукт и стремление к инновациям. Это помогает нам преодолевать любые вызовы и достигать новых высот.





От гаража до патентов на собственные проекты: эволюция клиентской базы LUXTENT

— Какой этап в развитии компании вы считаете самым важным?

— Первый — это переезд на большой склад. Сначала хранение было организовано просто в гаражах. Сначала один… потом пришлось брать второй, потому что места не хватало. Постепенно росли объемы заказов, и конструкции перестали помещаться.

Пришлось задуматься о том, чтобы наконец арендовать полноценный склад. К тому моменту у нас сформировался большой арендный парк, около 3000 квадратных метров конструкций.

Второй важный этап — это открытие собственного производства в 2017 году. До этого было выгоднее закупать и перепродавать. Но потом мы поняли, что можем сами производить конструкции, и это будет более выгодно для компании.

Первый станок мы купили на «Куфаре»! Там каким-то чудом оказался английский станок, который был в хорошем состоянии. Не представляю, как он оказался здесь. Конечно, сейчас у нас несколько станков для разных функций, в том числе современные станки от польского и швейцарского производителей, чем мы очень гордимся. Конечно, ни один станок бы не помог, без наших начальников производства, наших инженеров, которые воплощают идеи в реальность и подрядчиков по работе в цеху.

Мы, начали с первого опытного образца. И постепенно пришли к тому, что работаем не только с уже разработанными итальянскими конструкциями, но можем реализовывать собственные новаторские решения. Одно, кстати, уже запатентовали, еще несколько

— уже на очереди.







— Как расширялся пул ваших клиентов?

— Сначала это была аренда шатров под выставки и мероприятия. Конечно, были и продажи, но их было немного (около 15%).

Постепенно к нам начали обращаться кейтеринговые компании, которые занимались выездным обслуживанием. Потом появились свадьбы, банкеты. Ресторанный бизнес пришел чуть позже, и заведения уже были заинтересованы купить шатер.

Теперь могу сказать, что соотношение продажи шатров и сдачи их в аренду — 50/50. Сейчас мы начали осваивать новую нишу — организацию складов в тентовых конструкциях. Пока реализовали только два проекта, но видим в этом направлении перспективу, т.к. складских площадей в Беларуси не хватает.

— Вы упомянули, что некоторые ваши конструкции пытаются копировать. Как вы с этим боретесь?

— Да, к сожалению, с копированием сталкиваемся постоянно. Особенно это касается наших новых шатров на деревянном каркасе. Как только мы начали их устанавливать, их сразу же начали копировать. Однажды установили шатер как выставочный экспонат у АЗС, оттуда нам позвонили и сказали, что кто-то тщательно срисовывает все узлы, крепления, делает замеры! Но мы не стоим на месте и постоянно разрабатываем что-то новое.







Наши собственные конструкции мы будем защищать патентами. Я уже запатентовал три конструкции, сейчас оформляю патент на четвертую. Патент — это наша гарантия того, что наши разработки будут защищены, и мы сможем доказать, что это наше изобретение, приложив чертежи и все необходимые документы.

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— Каковы ваши планы на будущее? Какие горизонты вы видите для LUXTENT?

— Мы амбициозны и хотим развиваться дальше. Один из главных приоритетов — увеличение экспортных продаж. Мы видим большой потенциал на рынках соседних стран, таких как Россия и Казахстан. Сейчас активно работаем над этим направлением, ищем партнеров и разрабатываем стратегии продвижения.

Еще одна интересная возможность — выход на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там сейчас активно развивается туристическая инфраструктура, строятся новые отели и развлекательные комплексы, и мы считаем, что наши тентовые конструкции премиум-класса могут быть востребованы. Климат в ОАЭ жаркий, поэтому легкие, но прочные и надежные конструкции очень актуальны. Конечно, это требует серьезной подготовки и изучения местного рынка, но мы готовы к этому вызову.





Для нас важно не просто произвести и продать шатер, а создать пространство, которое будет функциональным, комфортным и эстетичным. Мы хотим, чтобы наши конструкции не только защищали от непогоды, но и украшали город или добавляли изюминку загородному комплексу, подчеркивали индивидуальность бизнеса.

Наша миссия — создавать гармонию между тентовой конструкцией и окружающим пространством. Мы учитываем архитектурный стиль города, особенности ландшафта, пожелания клиента, чтобы создать уникальное решение, которое идеально впишется в окружающую среду. Мы хотим, чтобы наши тенты были не просто временными укрытиями, а полноценными элементами городской или загородной среды, которые радуют глаз и создают приятную атмосферу. Мы считаем, что красота и функциональность должны идти рука об руку.