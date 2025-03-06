Самые успешные бизнесмены — это бывшие троечники? Разбираемся с популярным мифом на реальных примерах

Источник материала: ProBusiness

Вы наверняка слышали стереотип о том, что лучшие предприниматели — это вчерашние троечники. Мол, умение договариваться и способность находить быстрые решения в критические моменты гораздо важнее, чем самодисциплина, фундаментальные знания и стремление к лучшим результатам. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся на примере реальных историй. Герои нашего материала: Максим Драница — основатель компании 8Digital, обладатель не самого блестящего аттестата, и Наталья Темрюк — владелица бизнеса в сфере краткосрочной аренды Nasytki. Minsk, отличница с большим учебным бэкграундом.

«Распространенная ошибка: бизнес-модель не сформирована, а люди уже бегут получать MBA»

Сейчас Максим Драница погружен в тему искусственного интеллекта. Он управляет собственной компанией 8Digital, развивает сообщество AI People. Работа героя сфокусирована на преобразовании бизнес-процессов в инновационные решения с помощью ИИ. Конечно, в школьные годы Максима об искусственном интеллекте еще никто не знал, а вот человеческий интеллект оценивали достаточно строго — в рамках 5-балльной шкалы.

— В начальной школе я учился неплохо. Примерно с 5−6 класса оценки стали хуже, случались двойки и тройки. Некоторые предметы, такие как физика, химия, были мне попросту неинтересны. Другие же увлекали — в первую очередь, английский язык. С ним я до сих пор «на ты». Математика сначала не интересовала, а сейчас, например, цифры я полюбил.



Фото из личного архива

Максим говорит, что учителя за оценки его никогда не ругали, карьеру дворника не пророчили. Будущий предприниматель тоже не расстраивался. Он уже тогда был уверен: жизненные успехи никак не зависят от того, что написано в дневнике и утверждено в аттестате. К тому же, еще со школьных времен он знал, что рано или поздно начнет свое дело.

— Для меня самое ценное — это время. И важно тратить его именно на то, что увлекает, может принести реальное развитие и пользу. Меня всегда интересовала сфера IT. Поэтому в 2004 году я окончил 9 классов и поступил в колледж связи, выбрал специальность «Программное обеспечение сетей телекоммуникации». Правда, потом оказалось, что моя учеба не имела ничего общего с программированием. Зато я получил другой ценный навык — умение договариваться.

После колледжа Максим 4−5 месяцев поработал в IT-отделе сети гипермаркетов, потом у него было еще пару периодов в найме примерно по полгода. Свое дело он начинал несколько раз.

— Мой первый бизнес — торговля строительными материалами, тогда еще в самом простом формате «купить дешевле и продать дороже». Сфера оказалась очень конкурентной. Она осложнялась еще и тем, что товары я находил у разных поставщиков, закупочные цены отличались. Как следствие, мне было трудно регулировать итоговую стоимость. Так я проработал года полтора.



Фото из личного архива

Параллельно Максим получил высшее юридическое образование. По сути, это было ради «корочки», но какие-то теоретические моменты проверялись и подтверждались в бизнесе. Закрыв торговлю, предприниматель начал развивать другое направление — монтаж систем пожарной безопасности. Под его управлением команда специалистов работала несколько лет.

— Все получалось, но со временем я понял — у меня нет любви и интереса к строительной сфере. Продолжил искать свою нишу, потратил много денег и времени. Например, мы с партнерами открывали бизнес по IT-аутстаффингу: предоставляли иностранным заказчикам специалистов на подрядную работу, выступали в роли посредников для содержания этих сотрудников в юрисдикции Беларуси. Бизнес закрылся, когда снизился спрос. Потом я пробовал развивать розничную торговлю продуктами питания в Минске, тоже не удалось. Сейчас я понимаю: перед началом любого бизнеса нужно как можно раньше понять — чем именно вы хотите заниматься и чего хотите достичь. Потом тщательно проанализировать рынок, изучить конкурентов, достать максимум цифр, и самое главное — не распыляться, сохранять фокус.

4 года назад Максим пришел в digital-маркетинг. Он открыл компанию, которая делала для заказчиков сайты, формировала трафик, настраивала лидогенерацию. В какой-то момент столкнулся с проблемой найма квалифицированных специалистов — и нашел решение в использовании ИИ. Сначала с помощью искусственного интеллекта Максим автоматизировал ряд процессов в своей компании, поделился опытом с другими. Увидел интерес и запрос со стороны окружающих. Так его бизнес перешел к своим нынешним направлениям работы в сферах B2B и В2С — разработка решений с применением искусственного интеллекта, корпоративное обучение использованию нейросетей и консалтинг с целью выявления процессов, подлежащих ИИ-автоматизации.



Фото из личного архива

Путь Максима подтверждает его собственное убеждение: учеба в жизни очень важна. Но для начала герой рекомендует разобраться со своим майндсетом, т.е. с собственными подходами, убеждениями и интересами. И не учиться ради учебы, а делать это по конкретному запросу и в нужный момент:

— Например, я не вижу никакого смысла в получении бизнес-образования, если само дело находится у вас в стадии «выживания». Сначала нужно укрепить позиции, наладить стабильный поток заказов на товары или услуги, увидеть реальную прибыль. После чего — масштабироваться, получать нужные знания для выстраивания процессов, управления, роста продаж, финансовой оптимизации. Очень многие допускают ошибку именно здесь: бизнес-модель не сформирована, а люди уже бегут получать MBA.

«Когда задача решена, мне становится неинтересно — хочется новых вызовов»

Отличница в прошлом и предпринимательница в настоящем Наталья Темрюк подтверждает слова Максима — учиться действительно необходимо. Но и оценки, по ее мнению, тоже важны. Внимательное отношение к урокам формирует самодисциплину, закладывает мощную основу для всех последующих достижений, укрепляет лидерские качества. А еще с малых лет учит не бояться быть первым и действовать в одиночку.

— В детстве я много времени проводила у бабушки с дедушкой, — вспоминает Наталья. — Часто оставалась одна, всегда старалась найти себе занятие. Могла и поиграть, и сделать уборку, вымыть посуду, сходить с дедушкой на ферму. Он был счетоводом, поэтому еще до первого класса мы выучили таблицу умножения. И когда пришло время идти в школу, я сама туда записалась, взяла у подруги платье и отправилась на 1 сентября.





Наталья любила цифры, а вот письмо зачастую давалось ей с трудом. Сделав ошибку или увидев исправление учителя в работе, будущая предпринимательница даже могла порвать тетрадь — так ей были важны аккуратность, красота, правильность. Заняв не первое, а, скажем, третье место, она огорчалась. Если не могла до конца понять тему, просто заучивала ее. Отлично сдав экзамены, она поступила в очень престижный на тот момент Минский техникум советской торговли.

— Вообще я с детства люблю сложные вызовы. Причем, когда задача уже решена, мне становится неинтересно. Так было в учебе, так повторялось в найме и в бизнесе. Например, однажды в техникуме меня увлекло линейное уравнение. Преподавательница всю пару решала его на доске, ответы не сошлись, она сказала, что в учебнике ошибка. Я пыталась справиться с уравнением вечером, ночью, утром. У меня получилось, на следующий день я расписала его на доске — все было верно. Экзамен мне поставили автоматом, но вместе с тем интерес к учебе у меня стал пропадать.

В то же время Наталья получала первый бизнес-опыт:

— Мы жили небогато. У меня родилась младшая сестра, ей купили детское питание, оно не подошло. Я взяла баночки, отправилась на Комаровский рынок, успешно их продала. Принесла домой деньги — и мама смогла купить сестре другое, подходящее питание.





Наталья решила оставить техникум, поступила в музыкальный колледж, научилась играть на баяне. Потом подала документы в медицинский, но вышла замуж и не стала учиться. В итоге вернулась в тот самый торговый колледж, который уже успели переименовать. А позже, уже будучи мамой троих детей, окончила Российский экономический Университет имени Плеханова по специальности «Корпоративный менеджмент».

— При этом с 16 лет я работала и зарабатывала деньги, находила возможности дешево купить и выгодно продать. Моим первым бизнесом был секонд-хенд. Я хорошо наладила процессы, делегировала задачи. Спустя какое-то время дошла до того, что от закупки до закупки мне нечего было делать. Опять стало скучно, — вспоминает Наталья.

Тогда героиня уже была в разводе, одна воспитывала ребенка. По рекомендации подруги она устроилась менеджером по продажам в рекламное агентство. За месяц Наталья заключила сделку с крупным банком, принесла компании доход годового уровня, а сама получила маркетинговый опыт, который использует до сих пор.

— Я достигла отличного результата — и ушла искать новый вызов. Вернулась к работе с секонд-хендом, внедрила свежие идеи, «перезагрузила» его, наладила стабильный поток прибыли. Потом отправилась работать в издательство, где мне поручили продажу подписок на новый журнал. В результате руководству пришлось пересмотреть тираж — так много подписчиков я привлекла. Я опять ушла с опытом, на этот раз научившись холодным продажам.





Наталья продолжала чередовать найм и бизнес. Продавала железобетонные заборы, работала в агентстве недвижимости. Девушке легко удавалось убедить клиентов — ведь она с детства привыкла глубоко погружаться в сложные темы и отвечать на вопросы «со звездочкой».