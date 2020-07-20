Свадебные фото принцессы Беатрис попали в Сеть: невеста надела старое бабушкино платье

Источник материала: ОНТ

Букингемский дворец опубликовал официальные свадебные фотографии внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис и миллионера Эдоардо Мапелли-Моцци.

Два снимка появились спустя день после церемонии, которая прошла довольно скромной из-за пандемии коронавируса. Свадьба состоялась в Королевской часовне Всех святых в Виндзоре. Было около 20 гостей (близкие родственники молодоженов).

На кадрах новобрачные запечатлены выходящими из часовни через арку, украшенную цветами, а также стоящими у входа в часовню с бабушкой и дедушкой Беатрис (королевой Елизаветой II и принцем Филиппом). Еще пара снимков сделана в саду в Виндзорском замке.

Невеста облачилась в платье своей бабушки, в котором та участвовала в церемонии открытия парламента в 1967 году. Тиара тоже была необычная, она ранее принадлежала королеве Марии, а Елизавета II выходила в ней замуж.

«Какое красивое платье!», «Лучшее платье, которое я когда-либо видела», «Вот это платье!», – поделились мнением пользователи.

При этом пользователи соцсетей и СМИ заметили, что на фотографиях нет отца невесты – принца Эндрю, который недавно оказался в центре скандала из-за дружбы с педофилом Джеффри Эпштейном. Его отсутствие на снимках привлекло больше внимания, чем сама свадьба.

Однако во дворце подтвердили, что он присутствовал на церемонии и вел дочь к алтарю.

В целом же он старался держаться в тени, особенно, учитывая, что арестовали его бывшую подруг Гислейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве Эпштейну, сводничестве и совращении малолетних. Максвелл отрицает эти обвинения.

Фото: Benjamin Wheeler

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