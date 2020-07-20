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В Австрии собак учат искать зараженных COVID-19 по запаху

20.07.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австрии собак учат искать зараженных COVID-19 по запаху

Вооруженные силы Австрии обучать служебных собак определять больных коронавирусом людей по запаху. Данный метод используют в тестовом режиме, сообщается на сайте оборонного ведомства страны. 

Пока по новой программе обучают одну служебную бельгийскую овчарку. Собака должна найти трубку с молекулами запаха COVID-19, которые извлекают из инфицированной медицинской маски. Чтобы застраховать от заражения питомца и кинолога, трубки обрабатываются ультрафиолетовым излучением, которое лишает вирус активности. Тесты продлятся до конца июля. Затем военные проанализируют результаты проделанной работы.

ФОТО: pixabay


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Вооруженные силы Австрии обучать служебных собак определять больных коронавирусом людей по запаху. Данный метод используют в тестовом режиме, сообщается на сайте...
 
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