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В Австрии собак учат искать зараженных COVID-19 по запаху
20.07.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вооруженные силы Австрии обучать служебных собак определять больных коронавирусом людей по запаху. Данный метод используют в тестовом режиме,
Пока по новой программе обучают одну служебную бельгийскую овчарку. Собака должна найти трубку с молекулами запаха COVID-19, которые извлекают из инфицированной медицинской маски. Чтобы застраховать от заражения питомца и кинолога, трубки обрабатываются ультрафиолетовым излучением, которое лишает вирус активности. Тесты продлятся до конца июля. Затем военные проанализируют результаты проделанной работы.
ФОТО: pixabay
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Вооруженные силы Австрии обучать служебных собак определять больных коронавирусом людей по запаху. Данный метод используют в тестовом режиме, сообщается на сайте...
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