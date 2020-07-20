"Золотой мяч" впервые в истории вручать не будут









Журнал France Football сделал официальное заявление, в котором сообщил, что «Золотой мяч» по итогам 2020 года вручаться не будет.





Это связано с коронавирусом, из-за которого футбольные соревнования по всему миру приостанавливались.





«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории награды. Вручение приза лучшему футболисту в Европе началось в 1956 году, когда ее получил англичанин Стэнли Мэтьюз из «Блэкпула». С тех пор «Золотой мяч» стал ежегодной наградой.





«Впервые с 1956 года «Золотой мяч» берет паузу. По итогам 2020 года не будет награждения. Мы считаем, что такой год не может и не должен рассматриваться как обычный. Было недостаточно времени для формирования мнения и принятия решения о том, кто должен стать обладателем трофея.





Не будем забывать и о том, что многие игры были сыграны или будут сыграны в необычных условиях (на закрытых стадионах, с пятью заменами, концовка Лиги чемпионов будет проведена в необычном формате).





Справедливость в отношении этого почетного звания не была бы гарантирована. Не все соискатели находились в равных условиях, а некоторые чемпионаты были и вовсе сокращены. Следовательно, как мы можем установить справедливое сравнение? Чтобы избежать излишне запутанных расчетов, мы выбрали наименее плохой вариант», — говорится в официальном заявлении.





Напомним, что в 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он выигрывал награду шесть раз — это лучший результат в истории футбола.