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Это прорыв? Разработана вакцина Covid-19 - она тренирует иммунную систему

20.07.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вакцина против коронавируса, которую разработали в Оксфордском университете, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.



Испытания, в котором участвовали около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, которые способны бороться с коронавирусом.

Результаты выглядят многообещающими, однако пока неизвестно, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

По состоянию на понедельник, 20 июля, в мире коронавирусом заболели более 14 миллионов человек, умерли более 600 тысяч, а вылечились — более 8 миллионов.
 
 
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Вакцина против коронавируса, которую разработали в Оксфордском университете, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.
 
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