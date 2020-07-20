На посла Беларуси в США Лукашенко возлагает особые надежды

Впервые с 2012 года в Беларуси назначен посол нашей страны в Соединенных Штатах. Назначение провел сегодня Александр Лукашенко.

По данным пресс-службы президента, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки назначен Олег Кравченко. Сейчас Кравченко занимает пост заместителя министра иностранных дел, нашу страну он неоднократно представлял на разного рода международных мероприятиях. Кравченко имеет «американский» дипломатический опыт: в 2007 году он работал советником посольства Беларуси в Соединенных Штатах, 2008-2014 годах, когда страны уже не имели послов, - был временным поверенным в делах Беларуси в США.

Новый посол Беларуси в США планирует отбыть в Вашингтон уже в августе, пишет пресс-служба.

«В Америке придется начинать все сначала. Справишься?» - спросил у него после назначения Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Владимир Макей, в свою очередь отметил, что для развития двусторонних отношений уже заложена хорошая основа, белорусского посла там знают, давно ждут, у Кравченко большой круг связей в различных госорганах США.

«Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы еще детально потом обсудим, через министра я передам некоторые вещи. Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом. Там у нас неплохие перспективы, - выразил Лукашенко уверенность.