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Брестское «Динамо» после карантина 25 июля сыграет против «Ислочи»

20.07.2020 17:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» после карантина сыграет 25 июля на стадионе «Трактор» против «Ислочи», сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что команда Сергея Ковальчука пропускала игры со «Славией» и «Слуцком».

Ранее сообщалось, что в брестском «Динамо» 16 человек болело коронавирусом.

Основатель крупной IT-компании катается на лыжах, ходит на яхте, управляет байком, самолетом и мотивирует на ЗОЖ своих сотрудников

Нойок выздоровел от коронавируса

 
 
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Брестское «Динамо» после карантина сыграет 25 июля на стадионе «Трактор» против «Ислочи», сообщает пресс-служба клуба.
 
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