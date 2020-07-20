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Брестское «Динамо» после карантина 25 июля сыграет против «Ислочи»
20.07.2020 17:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское «Динамо» после карантина сыграет 25 июля на стадионе «Трактор» против
Отметим, что команда
Ранее сообщалось, что в брестском «Динамо» 16 человек болело коронавирусом.
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Брестское «Динамо» после карантина сыграет 25 июля на стадионе «Трактор» против «Ислочи», сообщает пресс-служба клуба.
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