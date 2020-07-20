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Ответочка Кадырова с пулеметами для Помпео: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»

20.07.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список. Снимок он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — говорится в подписи к фотографии, на которой Кадыров стоит с двумя пулеметами в руках в оружейной комнате.

Ранее глава Госдепартамента США заявил о введении ограничений в отношении Кадырова — в частности, ему запретят въезд на территорию страны. По словам Помпео, глава Чечни нарушил права человека в республике и использовал в качестве оправдания своим действиям пандемию коронавируса.

В марте этого года стало известно, что американские власти следят за делами Кадырова в странах Ближнего Востока. В Госдепартаменте отмечали, что планируют обсудить с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности. В частности, конгрессмены обратили внимание на то, что Кадыров, например, официально заработал миллион долларов на проведении скачек в ОАЭ и, вероятно, получит превзошедший эту сумму доход. Кроме того, отмечалось, что ОАЭ инвестировали в Чечню 350 миллионов долларов, что может быть нарушением санкционного режима, действующего в отношении Кадырова.


Глава Чечни в ответ заявлял, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.

В конце декабря 2017 года аккаунт Кадырова был заблокирован в Facebook. В руководстве социальной сети пояснили, что это было сделано из-за введения правительством США санкций против Кадырова по «закону Магнитского». В феврале 2018-го главу Чечни включили в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии.
 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список. Снимок он...
 
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