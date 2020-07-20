Источник материала: Новости Волковыска

Подтвержденное властями число жертв коронавирусной инфекции в Беларуси превысило полтысячи человек, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Беларуси на 20 июля выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента с коронавирусной инфекцией.

По сравнению с прошлым днем число умерших увеличилось на 4 случая, заболеваний – на 118.

За прошедший день было выполнено 7 420 тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в стране проведено 1 199 тыс. 317 тестов.