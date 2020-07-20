Названа выигравшая от коронавируса страна

США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие. Хорошую деловую репутацию эксперты называют защитой для немецкого экспорта на фоне сокращения мировой торговли. Большинство рабочих Германии сохранили свои места и зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости — компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне.

lenta.ru Германия много лет тащила на себе Европу, пишет





Германия вошла в кризис с профицитом госбюджета, власти смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги, выдать кредиты бизнесу, общий объем помощи составил 55 процентов ВВП. Страна также согласилась выделить финансовую помощью соседним европейским государствам. В отличие от многих других стран, Германия в состоянии преодолеть все кризисные явления, утверждает издание.









Ожидается, что ВВП страны сократится на 6,3 процента в 2020 году из-за последствий, вызванных пандемией. В первом квартале экономика упала на 2,2 процента по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года. Эксперты отмечают, что решающее значение будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары.



