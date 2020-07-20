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Вячеслав Федоренков: «Нашему хоккею с коронавирусом, можно сказать, подфартило. А за «Динамо» же сейчас просто рад»
21.07.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Вячеслав Федоренков поделился мнением о белорусском хоккее в период пандемии коронавируса, передает
«Нашему хоккею с коронавирусом где-то можно сказать, подфартило. Например, лишний год, который теперь есть у сборной для подготовки к походу за олимпийской мечтой, точно не лишний. Смена поколений — обычное дело для любой сборной, но у нас процесс что-то затянулся, и просели мы глубоковато. Сейчас вроде есть хоть какие-то основания надеяться, что вот-вот маятник двинет в обратную сторону. И запас времени для накопления этого импульса — самое то.
За
Думаю, Сovid немало поспособствовал трансферным новостям «зубров» конца минувшей недели — смотрите колонку слева. Собственно, даже без «думаю» — поспособствовал совершенно точно. Накрывшиеся медным коронавирусным тазом плей-офф во всех североамериканских лигах, кроме главной — еще полбеды. Вторая половина — неясность с тем, а что будет осенью. Как минимум — с тренировочными кэмпами. Даже 17 ноября — дата старта НХЛовских в преддверии следующего сезона — вроде четко прописана. Но подспудно все еще допускается, что — вилами по Онтарио. Тут бы плей-офф-2020 отыграть без эксцессов и эпидемий в нештатные сроки и нештатном же формате. Тем более вариативны даты открытия кэмпов в лигах ступенями ниже в иерархии —
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Вячеслав Федоренков: «Нашему хоккею с коронавирусом, можно сказать, подфартило. А за «Динамо» же сейчас просто рад»
Журналист Вячеслав Федоренков поделился мнением о белорусском хоккее в период пандемии коронавируса, передает «Прессбол».
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