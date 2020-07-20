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США ввели санкции против Кадырова, его жены и дочерей. Он ответил фото с пулеметами

21.07.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о введении санкционных мер в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены и двух старших дочерей. В ответ глава Чечни опубликовал свое фото с пулеметами, заявил, что «принимает бой», а также возмутился тем, что «пострадали» его родственники.


Фото: Kadyrov95 / Telegram

«Будь я сто раз нарушителем прав человека», но «как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей?» — обратился Кадыров к американским властям.

О введении санкций против Рамзана Кадырова, его жены Медни и дочерей Айшат и Карины (Хадижат), говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео.

Сообщение опубликовано с формулировкой «в связи с причастностью (Рамзана Кадырова) к грубым нарушениями прав человека».

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — говорится в заявлении главы дипломатического ведомства США. Кроме того, Госдеп обвинил Кадырова в репрессиях против представителей ЛГБТ-сообщества, о которых стало известно в 2018-м, а также в угрозах журналистам, которые освещали ситуацию с коронавирусом в Чечне в нынешнем году.

«Мы будем поощрять страны-единомышленники к принятию аналогичных (санкционных) мер», — заверил Помпео и подчеркнул: «Сегодняшняя акция служит для того, чтобы уведомить г-на Кадырова о том, что его причастность к грубым нарушениям прав человека имеет последствия как для него самого, так и для его семьи, и что Соединенные Штаты намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для обеспечения ответственности тех, кто занимается этими отвратительными действиями».

Сам Кадыров ответил на сообщение о санкциях публикацией в соцсетях своей фотографии с двумя пулеметами, подписанной: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».

Позднее в этот же день Кадыров написал: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа». Глава Чечни назвал методы Госдепа «мерзкими», а попытки «внести разлад» в его семью — безрезультатными.

«И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их, — заверил глава Чечни и напомнил: «Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!».

Прокомментировала решение Госдепа и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — сказала она РИА «Новости».

 
 
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Прокомментировала решение Госдепа и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», - сказала...
 
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